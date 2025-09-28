DEPORTES

Unionistas vuelve a incumplir la norma de la Real Federación Española de Fútbol de tener médico en sus partidos

Segunda vez que aparece en el acta

Roberto Benito

Salamanca |

Acción del partido de este sábado
Acción del partido de este sábado

La derrota de Unionistas por 2 a 1 en el campo de hierba artificial del ascendido Arenas, además de tener consecuencias negativas en lo deportivo, también puede acarrearlas en lo federativo.

Y es que, como ocurría en la jornada 3 en el feudo del Guadalajara, el acta arbitral recoge que el equipo charro carecía de médico en el partido, hecho que es obligatorio para todos los clubes de la tercera categoría del balompié.

Como informaba el programa de Onda Cero Salamanca 'La Brújula de Radioestadio' la semana pasada, la entidad salmantina recibía una advertencia del máximo organismo federativo español por saltarse esta norma, por lo que la reiteración en su incumplimiento puede conllevar una multa.

En el acta de la jornada 2 (Arenteiro - Unionistas) tampoco figura licencia médica, si bien el colegiado obviaba reflejarlo en el apartado 'Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores'.

Además, en las dos últimas jornadas, las que lleva Mario Simón como entrenador, también ha carecido de preparador físico, ejerciendo Ángel David Fernández-Hijicos como segundo técnico.

En cuanto a lo extradeportivo, Unionistas celebraba este sábado Asamblea General Ordinaria de Socios en la que se aprobaba la gestión de la pasada campaña y el presupuesto para la actual antes de que el presidente, Roberto Pescador, anunciara que dejará de ocupar cualquier cargo directivo al finalizar el presente mandato, es decir, antes del inicio del curso 2026-2027.

