La Real Federación Española de Fútbol asume su propuesta de acuerdo entre los clubes de Primera Federación para evitar llevar médico en los partidos fuera y deja de advertirles por ello

La normativa de la Real Federación Española de Fútbol que obliga a los equipos de la tercera categoría a llevar médico a sus partidos de fuera se frena.

Tras el incumplimiento de algunos en varias ocasiones, la intención de modificar la norma y la emisión de una nota por parte del ente federativo hace dos semanas, en esta se ha producido un cambio.

Y es que, aunque las actas arbitrales siguen contemplando la presencia o ausencia de galenos, las resoluciones disciplinarias derivadas de la jornada 8 de Liga obvian continuar advirtiendo a las entidades deportivas sobre la necesidad de cumplir la regla.

De hecho, en cuatro de las diez actas del último fin de semana se refleja el acuerdo entre conjuntos para que el doctor local atienda a la formación visitante en caso de necesidad (en otros cuatro, incluido el Tenerife - Unionistas, se deja sin especificar el pacto, y en dos, el Lugo - Celta de Vigo B y el Ourense - Real Madrid B, la escuadra foránea desplazaba médico).

Según ha podido saber Onda Cero Salamanca, Unionistas está llegando a acuerdos con sus rivales para firmar un documento que reconozca que quien actúa como anfitrión ha de ser el encargado de poner al sanitario y el citado papel se está entregando al árbitro antes de cada partido para demostrarle que está cumpliendo con la notificación recibida de la Real Federación Española de Fútbol.

De esta forma, salvo que el máximo organismo federativo dé marcha atrás, se para en quince los representantes del grupo de Unionistas que han sido avisados desde el inicio de la Liga 2025-2026 por carecer de médico a domicilio (todos, menos el Athletic B, el Celta de Vigo B, el Real Madrid B, el Lugo y el Tenerife).

La notificación de la Real Federación Española de Fútbol y la ausencia de advertencias esta semana hacen presagiar que, como avanzaba la anterior en 'La Banda' (tertulia deportiva de esta radio) el director general de Unionistas, David Alonso, el problema ya está solucionado y sin sanciones.