La Real Federación Española de Fútbol recuerda a los clubes de Primera Federación que han de tener médico en los partidos a domicilio, pero sugiere un pacto entre ellos que justifique su ausencia

La ausencia de médico en algunos equipos de la tercera categoría del balompié español que ejercen de visitantes, como Unionistas, ha conllevado avisos a los clubes participantes recordándoles que han de llevarlo.

Ante la oposición de varios de ellos argumentando el coste económico que supone, la Real Federación Española de Fútbol, que estudiaba revocar esta norma, ha tomado una decisión.

Este miércoles, el máximo organismo federativo ha enviado una nota a las entidades inscritas y a la que ha tenido acceso Onda Cero Salamanca en la que les insta a desplazarse con galeno, si bien deja abierta la posibilidad a que prescindan de él en los encuentros fuera de casa: "A fin de ofrecer una solución a aquellos clubes que han manifestado sus dificultades en el desplazamiento del médico adscrito a la plantilla, desde Asesoría Jurídica y Competiciones y Fútbol Formativo, atendiendo a los principios universales del deporte de la solidaridad y el trabajo en equipo, consideramos como una alternativa posible que, previo acuerdo de los clubes, los equipos locales podrán ofrecer que sus médico actúe como médico del equipo visitante para el partido, debiendo informar al árbitro de tal circunstancia para que así lo haga constar en el acta. Lo anterior constituye la opinión jurídica emitida por la Asesoría Jurídica de la Real Federación Española de Fútbol para fines informativos y de interpretación general. No prejuzga ni condiciona, en ningún caso, la resolución que adopten los órganos de la Real Federación Española de Fútbol o de otras instancias en casos concretos".