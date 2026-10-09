¡Vamos Palencia! quiere que el Cristo del Otero llegue a su centenario reconocido como Monumento

Sí, aunque pueda resultar extraño y muchos palentinos puedan darlo por hecho, el Cristo del Otero no está reconocido individualmente como Monumento. La que posiblemente sea la imagen más reconocible de Palencia y una de las grandes obras de Victorio Macho llegará en 2031 a los cien años de su inauguración sin contar, a día de hoy, con la declaración individual de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento. ¡Vamos Palencia! quiere que esta situación cambie antes de esta fecha, la del centenario, especialmente simbólica. Es por eso que la formación municipalista llevará al próximo Pleno una moción para que el Ayuntamiento promueva ante la Junta de Castilla y León el procedimiento necesario con un objetivo claro: que el Cristo del Otero llegue a su centenario en 2031 reconocido individualmente como Monumento. El Cristo del Otero y su cerro cuentan actualmente con protección al formar parte del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de la Ciudad de Palencia. Pero formar parte de un conjunto protegido no es lo mismo que contar con un reconocimiento individual como Monumento, pues es una figura reservada para aquellas obras que tienen por sí mismas una especial singularidad. Para ¡Vamos Palencia! existen razones suficientes para dar este paso ya que hablamos de la principal obra de Victorio Macho y uno de los símbolos de nuestra ciudad.

¿Qué supone su declaración como Monumento?

La declaración como Monumento no tiene únicamente un carácter simbólico, sino que permitiría reconocer de manera individual los valores históricos, artísticos, técnicos y paisajísticos del Cristo del Otero. También permitiría establecer específicamente su entorno y ámbito de protección y contribuiría a reforzar su investigación, divulgación y puesta en valor. “Proteger el Cristo del Otero no es únicamente conservar la escultura. Es cuidar también su relación con el Cerro, con Palencia y con el paisaje para el que Victorio Macho lo concibió. Es proteger una imagen que forma parte de la identidad de Palencia” Esta iniciativa que pretende recuperar ¡Vamos Palencia! no parte de cero, pues en 2013 ya se instó a la Junta de Castilla y León a realizar esta declaración, sin embargo esa declaración nunca llegó a producirse y aquella reivindicación fue quedando en el olvido con el paso de los años.

Trece años después ¡Vamos Palencia! recupera aquella aspiración y considera que el próximo centenario supone una oportunidad para retomarla, además de aprovechar el cambio normativo en materia de patrimonio cultural. Ya que la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León aprobada en 2024 diferencia expresamente entre Áreas Patrimoniales como el Conjunto Histórico de Palencia, y los Bienes Individuales, entre los que se encuentra la categoría de Monumento. Desde ¡Vamos Palencia! recuerdan que todavía quedan 5 años hasta el centenario del Cristo del Otero, tiempo suficiente para impulsar la declaración y hacer bien las cosas. Pero desde ¡Vamos Palencia! consideran que hay que empezar cuanto antes, ya que la Junta de Castilla y León dispone de 24 meses, desde que la propia Junta acuerde iniciar formalmente el procedimiento, para resolver y notificar la declaración de un BIC. Es decir, el Ayuntamiento puede promover la declaración y remitir la documentación desde este momento, pero el plazo legal de 24 meses no empezará a contar hasta que sea la propia Junta quien acuerde iniciar el procedimiento. “Es importante dar cuanto antes el primer paso, porque ese sí depende del Ayuntamiento. Podemos promover la declaración y remitir la documentación desde ahora, después será la Junta quien tenga que acordar el inicio del procedimiento. Si queremos que el Cristo llegue a su centenario reconocido como Monumento hay que empezar a trabajar ya”.