¡Vamos Palencia! presenta sus propuestas para mejorar la ordenanza de tenencia animal y apuesta por una normativa más clara y útil

La formación plantea adaptar normas para que sean fácilmente comprensibles por los ciudadanos y que no dejen lugar a la interpretación, sino que sean claras, definir de forma precisa las zonas de esparcimiento para perros mediante mapas accesibles, desarrollar protocolos específicos para colonias felinas y reforzar la responsabilidad en la tenencia, especialmente en el caso de perros potencialmente peligrosos. ¡Vamos Palencia!, continuando con una oposición constructiva, ha presentado sus propuestas para mejorar la ordenanza municipal de tenencia animal, apostando no solo por una mejor regulación, sino también por herramientas digitales e innovadoras que aporten soluciones prácticas para la convivencia diaria. La formación defiende un enfoque claro: las normas por sí solas no son suficientes si no van acompañadas de soluciones que ayuden a la ciudadanía a entenderlas y aplicarlas. “Uno de los principales problemas de cualquier ordenanza es que muchas veces no se conoce o no se entiende, y eso acaba generando conflictos innecesarios”, señalan. Entre sus propuestas, ¡Vamos Palencia! plantea la simplificación de determinadas normas para facilitar su cumplimiento, como el uso de agua para la limpieza de micciones, evitando el empleo de productos o aditivos que puedan dañar el espacio público o generar confusión en su aplicación. Asimismo, propone definir de forma clara las zonas y horarios de esparcimiento para perros mediante la incorporación de mapas accesibles para la ciudadanía, así como desarrollar protocolos específicos para la gestión de colonias felinas que permitan una actuación coordinada, eficaz y adaptada a la normativa vigente.

La formación también plantea reforzar la convivencia y la responsabilidad en la tenencia, especialmente en el caso de perros potencialmente peligrosos, así como mejorar la transparencia en el funcionamiento del Centro de Protección Animal y elaborar una versión más accesible de la ordenanza que facilite su comprensión. Así como una guía abreviada para los propietarios de mascotas. Desde ¡Vamos Palencia! insisten en que el objetivo es avanzar hacia una normativa más clara, aplicable y útil, que reduzca conflictos y mejore la convivencia real en la ciudad. En este contexto, la formación ha querido también poner en valor el papel del tejido social y emprendedor de Palencia como parte de la solución a estos retos. En este sentido, un emprendedor palentino, Roberto Carlos Zambrano, se ha puesto en contacto con ¡Vamos Palencia! para trasladarles una herramienta digital orientada a mejorar la convivencia con mascotas. Se trata de UPET, una aplicación que permite organizar y compartir información relevante sobre los animales, como su estado de salud, rutinas o comportamiento, de forma clara y accesible, facilitando la interacción entre propietarios, servicios y espacios de la ciudad. Palencia podría ser un escenario “piloto” para esta app. “El objetivo no es añadir más información, sino estructurarla para que pueda ser entendida y compartida de forma clara en el momento en el que se necesita”, les ha explicado su creador. Desde la formación consideran que este tipo de iniciativas reflejan el potencial innovador de la ciudad y la importancia de dar visibilidad a soluciones que nacen desde la propia sociedad palentina. Para ¡Vamos Palencia!, integrar normativa, herramientas prácticas y talento local es clave para avanzar hacia un modelo de ciudad más moderno, convivencial y adaptado a la realidad actual.

Resúmen de las propuestas planteadas por ¡Vamos Palencia!:

● Mejorar la claridad de la norma y Guía sencilla. Se han detectado errores en la estructura del documento y se propone corregirlos, además de elaborar una guía sencilla para la ciudadanía que facilite su comprensión y cumplimiento.

● Normas más realistas y aplicables Se plantea simplificar algunas obligaciones, como el uso de productos para limpiar orines, proponiendo que sea suficiente con agua, al ser una solución más eficaz, fácil de controlar y respetuosa con el entorno y evitar dañar mobiliario urbano o pavimentos.

● Refuerzo de la convivencia en espacios públicos Se propone incluir nuevas prohibiciones y definir mejor las normas para evitar conflictos entre vecinos.

● Zonas para perros mejor reguladas Se solicita concretar claramente las zonas de suelta y los espacios caninos mediante mapas o anexos, así como establecer criterios de mantenimiento, uso y capacidad, evitando así confusión y problemas en su aplicación.

● Mayor transparencia y control público Se propone introducir mecanismos de evaluación y publicación periódica de datos del Centro de Protección Animal, garantizando una gestión más transparente.

● Gestión responsable de colonias felinas Se plantea desarrollar un protocolo municipal específico que regule de forma clara su organización, cuidado y seguimiento, en línea con la legislación estatal y tal y como desarrollan otros municipios en los que funciona.

● Medidas innovadoras de control Se propone estudiar la implantación de un banco de ADN canino para mejorar la recogida de excrementos y el cumplimiento de la normativa.

● Refuerzo del régimen sancionador y la seguridad Se plantean mejoras en el sistema de sanciones, así como nuevas medidas para perros potencialmente peligrosos, incluyendo formación obligatoria para propietarios y criterios más amplios para su identificación.