T-Systems decide reestablecer el servicio de los sistemas municipales de Palencia tras la notificación por parte del Ayuntamiento de la adopción de medidas inmediatas que regularizan parcialmente la situación

La empresa T-SISTEMS afirma en un comunicado que "tras las graves acusaciones vertidas contra T-Systems por el Ayuntamiento de Palencia, la compañía quiere aclarar que los datos de los ciudadanos de Palencia han estado en todo momento a disposición del consistorio. Hasta en cuatro ocasiones, desde el pasado mes de mayo, se ha comunicado al ayuntamiento que, ante la falta de contrato y resolución de la situación actual por su parte, se procedería a la suspensión del servicio y se han requerido instrucciones para realizar el debido traspaso de la información y los datos de los ciudadanos palentinos sin obtener ningún tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento. De hecho, a fecha de hoy, la compañía no ha recibido aún ninguna instrucción para realizar el traspaso de los datos.

T-Systems "ha actuado en todo momento con la mayor diligencia y buena voluntad, manteniendo llamadas y reuniones presenciales con responsables del ayuntamiento para evitar llegar a esta situación ante la inacción del consistorio. En aras de la responsabilidad y buena voluntad manifestada por la compañía desde el inicio del conflicto y dada la positiva respuesta en las últimas horas y el inicio de la adopción de medidas reales por parte del ayuntamiento, la compañía ha resuelto reestablecer el servicio. Las capacidades técnicas de T-Systems permitirán a los ciudadanos volver a tener disponibles los sistemas municipales a lo largo de la tarde de hoy, jueves 30 de octubre".

La compañía "continuará así asumiendo por el momento una parte del coste del servicio y el almacenamiento de los datos, ya que no se ha alcanzado aún un acuerdo con el Ayuntamiento en este punto. De hecho, T-Systems ha iniciado ya los procedimientos judiciales a su alcance para garantizar sus derechos. Igualmente, la compañía no ha recibido ninguna notificación de ningún procedimiento legal abierto por parte del Ayuntamiento de Palencia".

El comunicado finaliza diciendo que "T-Systems trabaja con cientos de Administraciones Públicas y quiere constatar que el presente conflicto con un Ayuntamiento es un caso totalmente atípico. Dicho esto, y en compromiso con la ciudadanía, la compañía continúa en comunicación constante con el Ayuntamiento para tratar de encontrar una solución definitiva a esta problemática que se espera poder solucionar definitivamente en las próximas semanas".