El Teatro Jesús Meneses de Villamuriel acoge el estreno nacional de “AGUA SUCIA”

El próximo 26 de abril de 2026, el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato se convertirá en el epicentro de la creación escénica contemporánea con el estreno nacional de “AGUA SUCIA”, una propuesta innovadora firmada por La Tozuda, compañía y productora liderada por el reconocido actor villamurielense Raúl Escudero junto a la creadora Judit Sánchez.

Este estreno no solo supone una cita imprescindible en la agenda cultural de la provincia, sino que también representa el fruto del firme compromiso del Ayuntamiento de Villamuriel con el impulso del talento local. A través de iniciativas como las residencias artísticas, el municipio se posiciona como un espacio dinámico para la creación, investigación y exhibición escénica, consolidando su identidad como referente cultural bajo el lema “Villamuriel, Cuna del Teatro en Castellano”.

Teatro y música en directo para reconectar con lo esencial

Bajo la dirección conjunta de Judit Sánchez y Raúl Escudero, “AGUA SUCIA” se presenta como una experiencia escénica que trasciende los límites del teatro convencional. La propuesta combina interpretación y música en directo para construir un lenguaje propio, donde lo sonoro y lo corporal dialogan en un espacio cargado de emoción.

Sobre el escenario, Raúl Escudero comparte protagonismo con el músico Adal Pumarabín, tinerfeño de nacimiento y palentino de adopción, cuya trayectoria de más de dos décadas en la provincia aporta una sensibilidad musical única al montaje. Juntos crean una atmósfera íntima y envolvente en la que se desdibujan las fronteras entre palabra, sonido y silencio.

La obra propone una reflexión directa y necesaria sobre la comunicación en la sociedad contemporánea, planteando preguntas que interpelan al espectador: ¿en qué momento dejamos de escucharnos realmente? ¿Cuándo dejamos de mirarnos a los ojos? A través de una dramaturgia honesta y sin artificios, “AGUA SUCIA” invita a recuperar la conexión humana, apelando a lo colectivo y a la experiencia compartida.

El resultado es un viaje sensorial que combina tensión, belleza y verdad, y que busca dejar una huella emocional duradera en el público, generando no solo disfrute, sino también reflexión.

La Tozuda: una apuesta por la creación con identidad

La Tozuda nace como un proyecto artístico con vocación de riesgo y búsqueda. Su propuesta se centra en la exploración de lenguajes contemporáneos que conecten con las emociones más profundas del espectador, alejándose de fórmulas convencionales para apostar por una dramaturgia viva, directa y comprometida.

“Buscamos crear piezas con personalidad propia, que incomoden, que atraviesen, pero que también emocionen. Nos interesa tanto el pequeño formato en entornos rurales como los grandes escenarios y festivales”, explican sus creadores, que entienden el teatro como un espacio de encuentro y transformación.

Con “AGUA SUCIA”, la compañía da un paso más en su trayectoria, consolidando una línea artística coherente y reconocible que pone el foco en lo humano, lo sensorial y lo esencial.

Información de interés

· Evento: Estreno nacional de “AGUA SUCIA” (La Tozuda)

· Fecha: 26 de abril de 2026

· Hora: 19:00 h

· Lugar: Teatro Jesús Meneses, Villamuriel de Cerrato

· Intérpretes: Raúl Escudero y Adal Pumarabín

· Entradas: Disponibles en la Casa de Cultura Jesús Meneses y online a través de la web oficial www.villamuriel.es