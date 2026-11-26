(ICAL) El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, aseguró hoy que Alberto Núñez Feijóo afrontará el debate electoral a cuatro de esta noche con un tono “firme” a la hora de valorar la legislatura de Pedro Sánchez, aunque subrayó que el objetivo de su intervención no será limitarse a criticar al Gobierno, sino presentar una alternativa política y explicar por qué España necesita abrir “un nuevo tiempo” con el líder ‘popular’ al frente.

En declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en Palencia, Sémper explicó que el PP no prepara este encuentro desde una perspectiva de estrategia o de confrontación, sino con la intención de trasladar a los ciudadanos un diagnóstico de la legislatura y las propuestas de futuro de su formación. “Nosotros no planteamos este debate en términos de estrategia, sino lo que hicimos en el anterior cara a cara. Contarle a los españoles el diagnóstico de lo que ha sido esta legislatura y ofrecer un futuro, una alternativa”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

El dirigente popular reconoció que el formato a cuatro, diferente al cara a cara anterior, tendrá sus propias características, pero confió en mantener el mismo planteamiento y resultado. En este sentido, defendió que la oposición tiene la responsabilidad de señalar aquello que no funciona, pero también de dibujar una alternativa que permita a los ciudadanos conocer qué propone para el futuro.

“Esperamos el mismo resultado. Un debate en el que podamos contarle a los españoles qué es lo que queremos hacer, por qué consideramos que es necesario el cambio y por qué consideramos que España merece abrir un nuevo tiempo con un Alberto Núñez Feijóo a la cabeza”, manifestó.

Preguntado por el tono que empleará el presidente del PP durante el encuentro televisivo, Sémper descartó una actitud condescendiente al abordar la gestión del Ejecutivo socialista y consideró que el balance de estos últimos años exige contundencia.

Al respecto, aludió a la corrupción, la incapacidad de gestión y la situación que, a su juicio, ha vivido la sociedad española durante el mandato de Sánchez. “Lo que hemos visto estos últimos años es de tal vergüenza, desde la corrupción a la incapacidad de gestión, o cómo se ha vivido la sociedad española, que, por lo tanto, el análisis y la valoración tiene que ser contundente”, añadió.

No obstante, insistió en que el mensaje principal de Feijóo deberá centrarse en las propuestas de futuro y no únicamente en los reproches al Gobierno. «Lo importante no es tanto la crítica que hacemos a lo mal que lo ha hecho este Gobierno, siendo importante, sino que ofrecemos a futuro un proyecto alternativo de ilusión y de esperanza», recalcó.

Por otro lado, Sémper se refirió a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre las expectativas electorales del PSOE y las dudas expresadas por el presidente del Gobierno acerca de si el PP aceptaría los resultados en caso de no conseguir una mayoría suficiente. El portavoz nacional de los populares evitó entrar en ese escenario y aseguró que su partido está centrado en el resultado de las urnas del próximo 29 de noviembre. “Nosotros estamos ya pensando en otros términos. El 29 veremos”, respondió.

En este sentido, aseguró percibir durante la campaña electoral “una ola de cambio y de agotamiento de un ciclo político” en el conjunto del país. A su juicio, los comicios no solo servirán para decidir qué formación ocupa el Gobierno, sino también para elegir entre mantener la actual situación o iniciar una nueva etapa.