La sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial acoge ‘La luz nunca olvida’, de Claudio de la Cal

La diputada de Cultura, Carolina Valbuena y el autor, premio Piedad Isla 2025, Claudio de la Cal, han inaugurado oficialmente la exposición ‘La luz nunca olvida’. También han estado presentes, José Manuel Navia, miembro del jurado y premiado en ediciones anteriores y César Blasco Pérez, miembro del jurado por la Asociación FEPFI.

El título de esta exposición ‘La luz nunca olvida’ procede de un poema de Claudio Rodríguez que habla de la muerte, de lo que se pierde y de lo que, a pesar de todo, se salva. La idea nació en un velatorio, ante el cuerpo de un amigo que ya no estaba, pero seguía presente. De ese encuentro surgió una pregunta que recorre todo el trabajo: ¿qué queda de lo que se va?

La luz nunca olvida: lo que alguna vez fue iluminado deja una huella que permanece cuando ya no queda nadie que lo recuerde. Tampoco perdona: no embellece ni consuela, sino que lo muestra todo. Revelar es hacer visible lo que la luz ya había escrito en silencio. Desde ahí se miran la ausencia, el olvido y el abandono, que avanzan juntos y sin hacer ruido. La despoblación los lleva a la escala del territorio: pueblos que se vacían despacio, caminos que vuelven a ser campo, un paisaje que empieza a pertenecer de nuevo al tiempo.

Pero el territorio no está vacío. En los vínculos de una familia, en el trabajo que mantiene viva la tierra y en la celebración que reúne a un pueblo, la vida rural afirma su continuidad frente a la pérdida.

Y en el fondo está la muerte, no como tragedia, sino como parte de la vida. « Ahora se salva lo que se ha perdido », escribe Claudio Rodríguez. Estas fotografías son esa luz: una mirada que no olvida y no perdona, y que al revelar lo perdido lo salva.

BIOGRAFÍA. Claudio de la Cal (1968, Benavente, Zamora) es fotógrafo y fotoperiodista afincado en Salamanca, con más de 30 años de trayectoria. Comenzó en 1993 en el diario La Opinión-El Correo de Zamora y desde entonces ha alternado el periodismo gráfico con el reportaje social y la fotografía documental.

Cuenta con un Máster PhotoEspaña y ha desarrollado proyectos personales de largo recorrido como “Menos de treinta”, etnografía fotográfica sobre la vida en pueblos de menos de 30 habitantes, con beca del Instituto de la Juventud.

Su obra ha sido expuesta en Nueva York y Hamburgo y ha participado en festivales de renombre como PhotoEspaña o Explorafoto Salamanca. Es apreciado por su defensa del proceso fotográfico tradicional y su capacidad para captar la esencia y la dignidad de lo rural, temáticas plenamente conectadas con el espíritu y legado de Piedad Isla. Destacan también sus investigaciones visuales sobre ritos y mascaradas de la Península Ibérica, así como su participación y colaboración en iniciativas culturales tanto en España como en el extranjero.

Con este premio, la Diputación de Palencia reconoce no solo una trayectoria sobresaliente, sino también a un creador profundamente arraigado en la cultura y la memoria de nuestros pueblos, que a lo largo de los años ha convertido la fotografía en una herramienta de reflexión, testimonio y resistencia ante el olvido.

FECHAS. La exposición consta de 46 fotografías en tres tamaños: 100x100cm, 70x70 cm y 33x33 cm y estará abierta hasta el día 29 de noviembre de 2026.

*HORARIO CENTRO CULTURAL PROVINCIAL La sala de exposiciones del Centro Cultural Provincial acoge esta exposición de lunes a sábado en horario de mañana

(11:00 horas a 14:00 horas) y tarde (17:00 horas a 21:00 horas). Los domingos y festivos se abrirá de 11:00 a 14:00 horas