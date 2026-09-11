Rodrigo San Martín repetirá como candidato de IU a la alcaldía de Palencia en las municipales de 2027

(ICAL) El actual concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palencia, Rodrigo San Martín, encabezará de nuevo la candidatura de la formación a la alcaldía de la capital en las elecciones municipales de 2027, después de imponerse en el proceso de primarias celebrado por la organización.

San Martín agradeció a sus compañeros y compañeras de partido la confianza depositada en él para volver a afrontar el reto de concurrir a las elecciones municipales y aseguró que su objetivo es tratar de alcanzar la alcaldía de Palencia. “Quiero dejar una cosa muy clara, Palencia lleva más de 40 años gobernada por solo dos partidos, PSOE y PP, PP y PSOE, y toda la ciudadanía sabe que estamos como estamos por ellos”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

El candidato recordó que Izquierda Unida lleva más de cuatro décadas teniendo presencia en el Ayuntamiento de Palencia y defendió el trabajo desarrollado por la formación desde la oposición. En este sentido, reivindicó una labor que calificó de “leal y firme”, sustentada, según señaló, en “unas ideas claras y un modelo de ciudad claro y convincente”.

San Martín subrayó que IU aspira a mejorar sus resultados en los próximos comicios y planteó como objetivo disputar la alcaldía a los dos partidos que tradicionalmente han gobernado la ciudad. “Decir, como dicen los partidos de PP y PSOE, que vamos a ganar y vamos a por la alcaldía, ¿por qué no?”, señaló, antes de poner como referencia el Gobierno municipal de Izquierda Unida en Zamora.

El concejal quiso, además, ampliar el llamamiento electoral de la formación más allá del electorado tradicional de izquierdas. “Somos la izquierda, la única izquierda que hay en Palencia”, sostuvo, para añadir que IU se dirige “no solo a la gente de izquierda, sino a cualquier persona que se sienta representada por el trabajo y los valores que este grupo político representa en el Ayuntamiento de Palencia”.

El ya candidato reiteró su agradecimiento por la confianza de la militancia y reconoció que el trabajo municipal implica “muchas horas”, aunque destacó la satisfacción que le produce mantener contacto directo con los vecinos. “Escuchar a la ciudadanía palentina es algo que me satisface y me llena de orgullo poder representar a la gente y lo que quiere conseguir para la ciudad”, concluyó.