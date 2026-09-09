Lupa refuerza su presencia en Palencia con la apertura de un nuevo supermercado en Herrera de Pisuerga

Lupa sigue sumando nuevos establecimientos y consolidando su presencia en la provincia de Palencia. El próximo jueves 10 de septiembre, la compañía refuerza su red comercial con la inauguración de un nuevo supermercado en Herrera de Pisuerga, respondiendo al compromiso de ofrecer un servicio cercano y de calidad en la comarca.

Esta nueva apertura no es solo un punto de venta más, sino una apuesta decidida por acercar la máxima calidad, la frescura de los productos locales y el ahorro a los hogares herrerenses mediante un modelo de tienda moderno, accesible y eficiente.

Ubicado en la Avenida Eusebio Salvador, 55, el centro operará en su horario habitual de apertura de 9:00 a 21:30h de lunes a sábado, facilitando las compras diarias con una propuesta enfocada en la atención personalizada y la variedad de surtido.

¿Qué vas a encontrar en este nuevo supermercado?

La llegada de este nuevo centro representa una sólida apuesta por la dinamización económica local y por la mejora continua de la atención al cliente en toda la zona:

· Inversión sólida: Un desembolso de 2,9 millones de euros destinados a la construcción y equipamiento de unas instalaciones de vanguardia.

· Generación de empleo: La plantilla estará integrada por 35 profesionales, fomentando la creación de empleo directo y dinamizando el tejido laboral de la zona.

· Instalaciones amplias y funcionales: El centro cuenta con una superficie construida de 1.600 metros cuadrados, diseñada para ofrecer una experiencia de compra cómoda, fluida y adaptada a las necesidades de los clientes.

· Aparcamiento exclusivo: Se han habilitado 90 plazas de parking para facilitar la accesibilidad y comodidad en la visita.

Eficiencia y sostenibilidad medioambiental

En línea con los estándares de construcción sostenible de la enseña, el supermercado incorpora tecnología de última generación orientada a reducir la huella ambiental. Entre sus equipamientos destacan sistemas avanzados de eficiencia energética y gestión frigorífica ecoeficiente, optimizando el consumo y promoviendo una actividad respetuosa con el entorno.

Desde LUPA invitan a todos los vecinos de Herrera de Pisuerga y sus alrededores a conocer nuestras nuevas instalaciones a partir del jueves 10 de septiembre. En Lupa, seguimos trabajando cada día para ofrecer productos de confianza con la cercanía de siempre.