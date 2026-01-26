Quesos Cerrato recoge en Barcelona el sello Sabor del Año 2026 para Cerrato Umami

Quesos Cerrato ha recogido en Barcelona el sello Sabor del Año 2026 para Cerrato Umami, su queso curado de mezcla que eleva el placer a una idea muy concreta: la quinta dimensión del sabor. El reconocimiento, entregado en la ceremonia celebrada en el Gran Teatre del Liceu, distingue a las marcas que destacan por lo que realmente decide la compra: el sabor. Este galardón sitúa a Cerrato Umami entre las referencias más valoradas dentro de su categoría tras superar una exigente evaluación sensorial a ciegas realizada por consumidores en laboratorios independientes. Un veredicto sin artificios: solo manda el paladar.

Un premio que habla el idioma del consumidor: gusto, placer y recuerdo

El sello Sabor del Año se concede exclusivamente a los productos que obtienen las mejores valoraciones en cata a ciegas. En el caso de Cerrato Umami, los consumidores han señalado como atributos clave su equilibrio, su intensidad armónica y, sobre todo, su persistencia en boca: ese final largo y redondo que convierte un bocado en una experiencia memorable.

Cerrato Umami ha sido evaluado mediante un estudio de análisis sensorial basado en la opinión directa del consumidor, considerado el jurado más exigente. Las pruebas se realizaron en un laboratorio especializado con salas de cata individuales, garantizando la objetividad y fiabilidad de los resultados. Las muestras se presentaron a ciegas, codificadas mediante un sistema de identificación aleatorio y servidas a temperatura ambiente en cantidades constantes.

El panel estuvo compuesto por 80 consumidores, de entre 19 y 60 años, con representación de ambos sexos (46 mujeres y 34 hombres), configurando una muestra diversa y representativa del consumidor final. Durante la evaluación se analizaron el aspecto, el olor, el sabor, la textura, la satisfacción global y la intención de compra, otorgando a Cerrato Umami calificaciones especialmente destacadas en sabor y aspecto, y alcanzando un interés de compra superior al 82%.

Este estudio respalda la propuesta sensorial de Cerrato Umami y refuerza la apuesta de Quesos Cerrato por el desarrollo de productos alineados con las expectativas reales del mercado.

Cerrato Umami: el quinto sabor convertido en carácter

Cerrato Umami es un queso de mezcla elaborado con leche pasteurizada de oveja y vaca, con una curación superior a 105 días, concebido para potenciar el umami, el llamado quinto sabor: profundo, envolvente, sabroso, adictivo en el mejor sentido gastronómico. Con esta referencia, Quesos Cerrato da un paso más en la evolución de su gama: un queso pensado para quienes buscan sabores intensos, complejidad sensorial y una propuesta diferencial dentro del segmento de curados. Porque hoy el lujo cotidiano no es solo comer bien, es recordar lo que has comido.

Según los consumidores, Cerrato Umami destaca por su sabor intenso, sin ser demasiado fuerte, pero también por su color, textura y olor, “lo que hace que quieras consumirlo todo el rato”.

Un recorrido de premios que refuerza su prestigio

El reconocimiento como Sabor del Año 2026 se incorpora a una trayectoria de galardones que avalan la calidad de Cerrato Umami tanto en el ámbito nacional como internacional. A lo largo de los últimos años, este queso ha sido valorado de forma consistente por consumidores y por jurados profesionales de algunos de los certámenes más exigentes del sector.

En el World Cheese Awards, uno de los concursos de referencia a nivel mundial, Cerrato Umami ha logrado un Super Gold en 2025, además de un Gold en 2021 y un Silver en 2022, confirmando su excelencia en un entorno de competencia global y altamente especializada.

A este reconocimiento internacional se suma el Premio Alimentos de España 2021, concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que distingue a los productos que destacan por su calidad, su aportación al sector agroalimentario y sus sobresalientes cualidades organolépticas.

El sabor como estrategia: tradición, innovación y una lectura precisa del gusto actual

EL premio Sabor del Año 2026 refuerza la apuesta de Quesos Cerrato por el sabor como eje estratégico y su capacidad para combinar tradición quesera, innovación y una comprensión muy actual de lo que el consumidor desea. Cerrato Umami no es una tendencia: es una declaración de principios.