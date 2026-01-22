El sello ‘Palencia Gastronómica’ y el Eclipse Total Solar se pasean por Madrid en autobús

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la concejalía de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, difunde en Madrid, en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), la imagen promocional del sello ‘Palencia Gastronómica’ y del Eclipse Total Solar por medio de un autobús que circulará por las calles del centro de la capital de España durante una semana, en horario de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. El objetivo, aprovechar el desarrollo de este encuentro global de referencia para el sector turístico, que reúne este año a más de 10.000 empresas y 255.000 visitantes profesionales de 156 países, para despertar la curiosidad de vecinos y visitantes sobre la capital palentina.

El autobús, decorado con llamativas creatividades publicitarias, muestra en una lateral la imagen del sello ‘Palencia Gastronómica’, una marca de calidad fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Palencia y de la Asociación de Cocineros ´La Cocina de la Bella Desconocida’, que bajo el lema ‘Un placer desconocido’ invita al viajero a descubrir una tierra rica en producto, tradición e innovación culinaria. El mismo aparece acompañado por su página web www.palenciagastronomica.com donde se puede consultar, entre otra información, los establecimientos adheridos al sello en los que se puede disfrutar de la auténtica gastronomía palentina con productos de cercanía, recetas tradicionales y excelencia en el servicio; un recetario que incluye la menestra palentina, las patatas a la importancia y la leche frita como señas de identidad; las noticias relacionadas con la marca o el ‘Decálogo del placer desconocido’, un manifiesto que suscriben los establecimientos adheridos y que recoge los principios fundamentales de la cocina palentina: orgullo de origen, defensa del producto local, custodia de la memoria gastronómica, hospitalidad castellana y pasión por compartir.

En el otro lateral del autobús, se puede leer la leyenda “Eclipse Solar Total. 12 de agosto 2026 de 19h 33´01” a 21h 21´49” Palencia” junto a un código QR que, se puede descargar aprovechando alguna de sus paradas y, que traslada a la página web de Turismo.

Cabe recordar que, hasta el próximo 25 de enero, el Ayuntamiento proyectará también en FITUR a Palencia como enclave estratégico para el eclipse total de sol del próximo mes de agosto. Y es que la ciudad no solo se encuentra en la franja de máxima visibilidad,

sino que acogerá una expedición científica internacional formada por una veintena de astrofísicos de España, Estados Unidos y Marruecos. Un encuentro, liderado por la investigadora palentina, Eva Villaver, que convertirá a Palencia en lugar de referencia y ensayo previo para el eclipse que se observará en Marruecos en 2027.