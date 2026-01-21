Sucesos

"En la línea del AVE Palencia-Madrid llevamos un par de años con muchas vibraciones y bandazos"

El portavoz de la Asociación de Usuarios del AVE en Palencia afirma que esta situación se le han trasladado los interventores.

Onda Cero Palencia | David Frechilla Aguado

Palencia |

Palencia
Pablo Polanco de la asociación de usuarios AVE de Palencia | Onda Cero Palencia

“Esto se veía venir”. Así de rotundo se ha mostrado Pablo Polanco, representante de la Asociación de Usuarios del Ave de Palencia, ante la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz. Polanco asegura que todos los usuarios habituales de la Alta Velocidad, sienten “pena, consternación e indignación” por este suceso.

Polanco no entiende cómo una tragedia de este tipo puede pasar en España y más cuando ya existían advertencias por parte de maquinistas, interventores y usuarios que alertaban de las deficiencias existentes. En el caso concreto de la línea de Alta Velocidad entre Palencia y Madrid, nos cuenta que desde hace un par de años han aumentado "las vibraciones y bandazos", en especial "en el tramo comprendido entre Olmedo y Segovia". El integrante de la asociación de usuarios del AVE asegura que "se ha perdido la estabilidad del AVE. Hace años podías caminar por el tren a 300 km/h y ni te enterabas. Ahora te tienes que agarrar a los asientos".

Polanco asegura que estas vibraciones anómalas en la línea Palencia-Madrid ya han sido advertidas tanto por los usuarios como por maquinistas, interventores. Polanco exige que ADIF revise todas las soldaduras de forma inmediata.

