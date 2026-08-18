Protección Civil alerta por lluvias generalizadas en el norte y este desde el jueves

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alertó este martes por lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares a partir de este jueves.

“El difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos”, apuntó Protección Civil.

El tiempo soleado y con temperaturas elevadas de los últimos días darán paso a “un cambio de tiempo significativo” a partir de este jueves con lluvias generalizadas en el norte y el este de la península por el paso de una vaguada que atravesará rápidamente la Península Ibérica e irá acompañada de la entrada de una masa polar más fresca, según la Aemet.

Ese cambio de patrón se consolidará este fin de semana por el establecimiento de una amplia vaguada al oeste de la península y el paso de un frente de lento desplazamiento, que contribuirán a inestabilizar la atmósfera, especialmente en áreas del nordeste peninsular donde penetre el aire húmedo mediterráneo.

“Con ello, se espera un descenso generalizado de temperaturas, hasta alcanzar valores algo por debajo de lo normal para la época, y precipitaciones en el norte y este peninsulares, que serán más abundantes y persistentes en el tercio norte peninsular”, indicó la Aemet.

No se descarta que las precipitaciones puedan ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en zonas del nordeste, sobre todo en el entorno pirenaico, donde podrían darse inundaciones locales, especialmente en valles y torrenteras.

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, señala que las capitales más calurosas podrían ser Valencia este miércoles (43 grados), Castellón de la Plana y Murcia el jueves (38) y Murcia el viernes (37) y el sábado y el domingo (35 durante ambos días).

En cambio, refrescará más en A Coruña el miércoles (23), el jueves (22) y el viernes (21); Bilbao, León, Lugo, Oviedo, Santander y Vitoria el sábado (21), y Burgos el domingo (16).

Así pues, la mayor parte de España se irá despidiendo de superar los 35 grados, mientras que zonas del norte afrontarán un fin de semana con cerca de 20 grados o incluso menos en un aperitivo otoñal en plena segunda mitad de agosto.

Recomendaciones

En cuanto a lluvias intensas, Protección Civil aconseja que, en el caso de conducir, los conductores deben disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua, así como circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

En el caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, subraya que se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos porque el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los que están estacionados en zonas inundables y arrastrarlos.

Cuando llueve de manera torrencial, indica que existe riesgo de inundación, por lo que recomienda no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados porque se desconoce lo que puede haber debajo del agua, ni intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

Para quienes se encuentren en el campo, Protección Civil aconseja alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, y evitar del cruce de vados inundados, así como dirigirse a los puntos más altos de la zona.

El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay riesgo de caída de rayos, por lo que conviene colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Si la tormenta se produce en el campo, Protección Civil recomienda evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias, así como no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.