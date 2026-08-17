La Diputación de Palencia impulsa la digitalización del Camino de Santiago con nuevos tótems interactivos y sistemas para monitorizar el tránsito de peregrinos

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el diputado de Burgos, Carlos Gallo; el diputado de Valladolid, Moisés Rodríguez; el alcalde de Itero de la Vega, Carlos Quijano; el diputado de zona, Javier Villafruela; y la diputada provincial, Carolina Valbuena, ha visitado la obra ya ejecutada para la adecuación y mejora del área de descanso destinada a los peregrinos, así como la conexión peatonal de este espacio con el casco urbano de Itero de la Vega. La actuación se ha desarrollado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de los servicios vinculados al Camino de Santiago a su paso por la localidad.

La actuación, ejecutada por la empresa Audeca, S.L., ha contado con un presupuesto de 47.190 euros y ha permitido crear una parada de peregrinos abierta, accesible y plenamente integrada en el entorno, mejorando además la conexión peatonal entre el área de descanso y el núcleo urbano de la localidad.

Los trabajos realizados han incluido la ampliación de la red de saneamiento, la pavimentación de calzada y aceras, el ajardinamiento de la zona, así como el suministro e instalación de mobiliario urbano y elementos de rotulación. Esta intervención reviste una especial importancia para la provincia, ya que Itero de la Vega constituye la puerta de entrada del Camino de Santiago en Palencia, a través del emblemático Puente Fitero, construido en el siglo XI y considerado uno de los puentes más bellos y extensos de toda la ruta jacobea.

El Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia está reconocido como primer itinerario cultural europeo, distinción otorgada en 1987, y como Patrimonio de la Humanidad desde 1993. Este legado ha contribuido, desde el siglo XI, a la creación de un importante patrimonio cultural y artístico, con elementos singulares como puentes, rollos jurisdiccionales y destacados monumentos de Castilla y León y del conjunto de España.

Además de su riqueza histórico-artística, el Camino conserva un importante legado cultural, literario, popular y etnográfico, convirtiéndose en uno de los principales referentes turísticos de la provincia.

INSTALACIÓN TÓTEMS INTERACTIVOS EXTERIOR Y SENSORIZACIÓN. CONTABILIAZAR EL TRANSITO DE PEREGRINOS. Por otro lado, la comitiva también ha conocido la instalación del tótem interactivo de exterior y el despliegue de un sistema de sensorización de los flujos turísticos. Esta actuación ha permitido avanzar en la digitalización y modernización de los servicios turísticos del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia. El proyecto tiene como finalidad mejorar la información y atención al visitante, poner en valor los recursos turísticos del territorio y disponer de datos que permitan conocer el comportamiento de la demanda y orientar la toma de decisiones para la mejora de los servicios.

En concreto, se han instalado tótems interactivos de información turística en las localidades de Itero de la Vega, Frómista y Carrión de los Condes, que ofrecen a peregrinos y visitantes información actualizada sobre los principales recursos y atractivos del Camino de Santiago en la provincia. Asimismo, se ha implantado un sistema de sensorización en Itero de la Vega, Carrión de los Condes y Moratinos para contabilizar el tránsito de personas y bicicletas y obtener información útil para el análisis de los flujos turísticos.

El despliegue conjunto de estas herramientas permite disponer de información y datos sobre los hábitos y movimientos de los visitantes, facilitando su estudio y análisis para mejorar la planificación turística y adaptar los servicios a las necesidades de la demanda. Una apuesta por un modelo turístico más inteligente, innovador y sostenible, basado en el uso de la tecnología y en la mejora continua de la experiencia del visitante.

El proyecto se completa con el desarrollo del portal web caminodesantiagopalencia.es, que reúne información sobre los recursos culturales del Camino de Santiago, los servicios turísticos, las propuestas de astroturismo y un rutómetro con información sobre las distancias entre las diferentes etapas del Camino a su paso por la provincia de Palencia. La actuación ha supuesto una inversión de 100.390,07 euros y ha sido ejecutada por la empresa TECHfriendly S.L.

PSTD CAMINO DE SANTIAGO. En concreto, la ejecución de estas obras se enmarcan en la Actuación 4 “Digitalización y coordinación de la información turística” y Actuación 6 “Seguimiento de la demanda turística” del Eje 3 “Transición Digital”, del «Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia», concedido a la Diputación de Palencia por un importe de 2 millones de euros, al amparo y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1073/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a la financiación del “Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021” (BDNS 602917), con fecha 28 de septiembre de 2022, por el cual el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo concedió una ayuda a la Diputación de Palencia para la ejecución de este proyecto.

Esta actuación se integra en el desarrollo de la Medida estratégica 26 «Estrategia de sostenibilidad turística» del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP) frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia, aprobada por el Pleno de la Diputación del 25 de agosto de 2022."