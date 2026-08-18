La Diputación dictamina favorablemente la solicitud de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Palencia por el Parque de Bomberos

La Comisión Informativa de Hacienda de la Diputación ha dictaminado favorablemente la propuesta para que la Institución reclame al Ayuntamiento de Palencia 272.143 euros, más los intereses legales que correspondan, por los perjuicios ocasionados al no haber cumplido el compromiso que adquirió en 1981 para ceder a la Diputación el uso del terreno sobre el que se construyó el parque provincial de bomberos.

La historia se remonta a 1981, cuando la Diputación Provincial acordó financiar con cargo a su presupuesto la construcción de un parque de bomberos en la ciudad de Palencia. El objetivo era contar con unas instalaciones que permitieran prestar el servicio provincial de prevención y extinción de incendios y, al mismo tiempo, que pudieran ser utilizadas por el Ayuntamiento para la prestación de su propio servicio municipal.

Para hacer posible esta colaboración, la Diputación estableció la condición aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Palencia por unanimidad el 6 de octubre de 1981 de constituir un derecho de superficie a favor de la Diputación durante 75 años sobre una parcela municipal situada en el Polígono Nuestra Señora de los Ángeles.

En términos sencillos, esto significaba que la Diputación financiaba la construcción del parque y el Ayuntamiento se comprometía a reconocerle durante 75 años el derecho sobre el terreno en el que se levantaba el edificio.

Sin embargo, ese acuerdo nunca llegó a hacerse efectivo mediante su formalización e inscripción registral.

La Diputación no renunció en ningún momento a ese derecho y fue reclamando su cumplimiento a lo largo de los años, con requerimientos realizados en 1984, 1987, 1988, 2017 y 2021. Además, el compromiso municipal fue reconocido posteriormente en convenios suscritos por ambas administraciones en 1989 y 2002.

Por ello, interrumpida unilateralmente la colaboración institucional y persistiendo el incumplimiento por el ayuntamiento de Palencia la Diputación reclama su derecho en defensa del patrimonio provincial.

La vía judicial. Ante la falta de cumplimiento, la Diputación volvió a reclamar formalmente al Ayuntamiento en marzo de 2024 y dejó expresamente a salvo su derecho a exigir los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la situación. Posteriormente acudió a los tribunales.

La Sentencia 200/2026, de 23 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, confirmó que en la actualidad ya no es posible constituir el derecho de superficie previsto en 1981, debido a la naturaleza jurídica que tiene actualmente el terreno, afectado al servicio público.

Pero la misma sentencia abre la puerta a la reclamación económica. En concreto, señala la posible responsabilidad del Ayuntamiento por su incumplimiento y considera que esa actuación habría generado un enriquecimiento injusto a costa de la Diputación. La sentencia fue declarada firme en mayo de 2026.

Como consecuencia de ello, la Diputación considera que el perjuicio deja de ser una mera expectativa y pasa a ser un daño efectivo, real y económicamente evaluable, al resultar ya imposible obtener el derecho de superficie que se había acordado en 1981.

272.143 euros de perjuicio económico. Para determinar la cantidad que debe reclamarse, la Diputación cuenta con un informe de valoración elaborado por el servicio de Arquitectura de la Institución.

Los técnicos han calculado el valor actual del edificio construido sobre la parcela y han aplicado el método de coste, ya que no existen parques de bomberos en venta que permitan establecer una comparación de mercado y tampoco resulta aplicable el método basado en la rentabilidad económica del inmueble.

El informe establece que, a fecha de junio de 2026, el valor actual de mercado del edificio asciende a 908.090 euros. A esta cantidad se resta el valor que tendría la reversión del edificio al finalizar el derecho de superficie, calculado en 635.946,50 euros.

La diferencia, 272.143 euros, es la cantidad que la Diputación considera que debe reclamar al Ayuntamiento como indemnización por el perjuicio ocasionado.