La Feria de Día dinamizará Palencia durante las fiestas de San Antolín 2026 con gastronomía, ocio y música

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, vuelve a impulsar la Feria de Día como uno de los grandes puntos de encuentro gastronómicos, sociales y festivos de las Fiestas de San Antolín 2026. Del 27 de agosto al 5 de septiembre, el Paseo del Salón y la Plaza Pío XII se convertirán en dos de los principales escenarios del ambiente festivo de la ciudad, con una propuesta que combina gastronomía, ocio y animación al aire libre y que cuenta, un año más, con la implicación directa del sector hostelero palentino.

Durante su presentación, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha señalado que la Feria de Día demuestra que “cuando el sector público y el privado colaboran, el resultado beneficia a toda la ciudad”. En este sentido, ha puntualizado que existe “gracias al compromiso de nuestros hosteleros. Son los propios establecimientos participantes quienes realizan la inversión necesaria para instalar sus casetas, asumir coste de montaje, personal y funcionamiento. El Ayuntamiento no financia esta actividad; nuestro papel es facilitar las autorizaciones, coordinar los espacios y hacer posible que esta iniciativa pueda desarrollarse con todas las garantías. Es un ejemplo de colaboración en el que la administración acompaña y elimina trabas para que sea la iniciativa empresarial la que genere actividad. Y ese modelo está demostrando que funciona. Este año contamos con 10 participantes, tres de ellos incorporados por primera vez”, ha dicho.

Una tapa y una bebida por 4 euros

La Feria de Día ofrecerá una propuesta gastronómica al alcance de todos los públicos, con un precio de 4 euros por tapa más bebida, permitiendo disfrutar de las diferentes propuestas de los establecimientos participantes mientras se vive el ambiente de las fiestas.

Los horarios de apertura

· Viernes, sábados y vísperas de festivo: de 12:30 a 18:30 horas y de 20:00 a 01:30 horas.

· Domingos, lunes, martes, miércoles y jueves: de 12:30 a 16:30 horas y de 20:00 a 01:00 horas.

· Sábado 30 de agosto, sábado 6 de septiembre y martes 2 de septiembre: horario ininterrumpido de 12:30 a 01:30 horas.

Una apuesta por la hostelería y la dinamización económica

La iniciativa representa una apuesta del Ayuntamiento de Palencia y de la Agencia de Desarrollo Local por la colaboración con el tejido empresarial de la ciudad, especialmente con un sector hostelero que desempeña un papel fundamental en la actividad económica y social durante las fiestas patronales.

La instalación de casetas en la vía pública contribuirá a dinamizar diferentes espacios de la ciudad, favorecer el consumo en el comercio y la hostelería local y proyectar la gastronomía palentina, al tiempo que se genera un atractivo añadido para quienes visiten Palencia durante San Antolín.

Diez establecimientos participan en la Feria de Día

La edición de 2026 contará con la participación de diez establecimientos hosteleros palentinos, que ofrecerán sus propuestas gastronómicas a lo largo de la Feria.

El listado de participantes, que tiene carácter provisional, está compuesto por:

· Bar Casco Viejo (Zona Pío XII)

· Green Corner Kebab (Zona Pío XII)

· Verde y Blanco (Zona Pío XII)

· Bowling Sport (Zona Salón)

· La Malhablada (Zona Salón)

· Nueva Essencia (Zona Salón)

· El Trigal de la Martina (Zona Salón)

· Cervecería Metropolitan (Zona Salón)

· La Brasería (Zona Salón)

· Bar Carpanta (Zona Pío XII)

Música para acompañar el tardeo

La gastronomía estará acompañada de animación musical en directo, con actuaciones programadas a las 20:30 horas, buscando reforzar el ambiente festivo y convertir la Feria de Día en un punto de encuentro durante las tardes de San Antolín.

Todos los conciertos se celebrarán en el Parque del Salón.

La programación prevista es la siguiente:

· Jueves, 27 de agosto: Molly Monkers

· Jueves, 3 de septiembre: El Cruce

· Viernes, 4 de septiembre: 4 Kantones

· Sábado, 5 de septiembre: Yatetoko

El Ayuntamiento de Palencia y la Agencia de Desarrollo Local animan a palentinos y visitantes a disfrutar de esta nueva edición de la Feria de Día, degustar las propuestas de los establecimientos participantes y apoyar al sector hostelero local durante unas fiestas de San Antolín que volverán a llenar de actividad y ambiente las calles de la ciudad.