El presupuesto de la Diputación para 2027 crecerá un 6,27% con una apuesta por nuevos servicios y la mejora de los existentes

La diputada de Hacienda y vicepresidenta primera, María José de la Fuente, ha presentado hoy en comisión de Hacienda el anteproyecto de presupuestos 2027, que recoge nuevamente un presupuesto, que mantiene la deuda cero y que apuesta por nuevos servicios en el medio rural y la mejora de los existentes.

El incremento se produce, además, sin nuevas aportaciones de fondos europeos, una vez ejecutados y justificados los fondos correspondientes a todos los proyectos financiados.

Más personal para reforzar los servicios provinciales. El capítulo de personal aumenta un 12%, principalmente por la incorporación de 22 nuevos bomberos, que se sumarán a los efectivos actuales para completar las plantillas de los parques de Aguilar y Saldaña. El objetivo es alcanzar en 2027 una plantilla de 56 profesionales, integrada por 46 bomberos y 10 cabos.

Con esta ampliación, el equipo de Gobierno avanza en su compromiso con la profesionalización del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y con la dotación de los recursos humanos necesarios para mejorar su capacidad de respuesta en la provincia.

El presupuesto contempla también la estabilización de la plantilla de la residencia de San Telmo y completar la de Red Viaria e Infraestructuras Urbanas.

En materia de movilidad, el anteproyecto contempla asimismo un incremento de 100.000 euros programa Dipucar de transporte a la demanda, que facilita la movilidad de los vecinos de los municipios rurales.

Más recursos para inversiones y servicios. El capítulo de inversiones aumenta un 7%, con financiación propia para actuaciones de interés provincial, tras la finalización y justificación de proyectos financiados con fondos europeos. Entre ellas figura el Plan Provincial de Abastecimiento, que cuenta con una consignación superior al millón de euros.

Esta planificación permitirá conocer las necesidades de cada zona, definir las soluciones más adecuadas y ordenar las futuras inversiones en infraestructuras. Se trata de abordar el abastecimiento de forma integral y con una perspectiva de largo plazo, sin dejar de atender las necesidades y las incidencias que se producen en los municipios.

El objetivo es garantizar el acceso al agua de calidad como una condición básica para la calidad de vida y para el desarrollo de cualquier localidad de la provincia.

Más financiación para vivienda y repoblación. El programa Rehabitare incrementa su dotación en más de un 64% para seguir así dando respuesta a la principal preocupación de los ciudadanos, mientras que la partida destinada al programa de repoblación crece cerca de un 53% en el marco de la lucha contra el reto demográfico.

Ambas líneas se dirigen a mejorar las oportunidades para vivir en el medio rural y facilitar el acceso a la vivienda. Nuevas partidas para la gestión de residuos y la cooperación municipal. El anteproyecto incorpora un nuevo programa de gestión de residuos, dotado con 750.000 euros, para apoyar a los municipios de menor tamaño en esta materia.

También aumenta en 400.000 euros la dotación de la Caja de Cooperación Local, destinada a facilitar préstamos a los ayuntamientos para atender sus necesidades de financiación. De esta manera, el equipo de Gobierno continúa centrando sus esfuerzos en atender las necesidades y prioridades de los ayuntamientos de la provincia. El documento presentado a la Comisión de Hacienda inicia ahora su tramitación y será objeto de análisis por parte de los grupos políticos.