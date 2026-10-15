La presidenta de la Diputación visita en Villamuriel obras de pavimentación, saneamiento y equipamientos deportivos

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha realizado una visita a Villamuriel de Cerrato para conocer el estado de varias actuaciones financiadas por la institución provincial con cargo a los Planes Provinciales dentro de su actividad ordinaria de viajar al territorio para conocer el avance dichas obras. Ángeles Armisén ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Roberto Martín, y el diputado provincial de la zona, Juan Antonio Obispo.

Una de las actuaciones visitadas corresponde a la renovación de la pavimentación y el saneamiento de la calle El Caño, en el casco antiguo del municipio. La obra, ya ejecutada, ha contado con un presupuesto de adjudicación de 195.800 euros, de los que la Diputación aporta 83.623 euros.

Los trabajos han incluido la renovación de la pavimentación y de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, así como la instalación de luminarias LED. La intervención también ha incorporado elementos de protección en las fachadas para prevenir la entrada de agua de lluvia en las viviendas.

La visita ha incluido asimismo las obras de construcción de los nuevos vestuarios del campo de fútbol de Calabazanos, actualmente en ejecución. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 329.395 euros, de los que 156.541 euros corresponden a la aportación de la Diputación.

El edificio, desarrollado en planta baja, contempla espacios destinados a vestuarios, aseos de uso público, bar, instalaciones y dependencias auxiliares.

Estas actuaciones se enmarcan en la colaboración de la Diputación de Palencia con los ayuntamientos de la provincia a través de los Planes Provinciales para la ejecución de obras e infraestructuras municipales.