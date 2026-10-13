La Policía Nacional detiene a una mujer por un robo con violencia en un establecimiento comercial de Palencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palencia a una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia o intimidación y amenazas, además de otros posibles delitos contra la seguridad vial, tras la sustracción de diversos artículos en un establecimiento comercial y la agresión a uno de los vigilantes de seguridad que intentaron impedir la huida. Los hechos tuvieron lugar el 10 de octubre, sobre las 15:00 horas, en el establecimiento KiK, situado en el centro comercial Las Huertas, en la avenida de Madrid de Palencia.

Según las actuaciones practicadas, los vigilantes de seguridad del establecimiento detectaron la posible sustracción de varias prendas de ropa y trataron de impedir que las dos mujeres abandonaran el lugar hasta la llegada de la Policía. Durante la intervención, una de ellas se encaró con uno de los vigilantes, al que propinó un puñetazo en el pecho mientras lo amenazaba con agredirlo con un objeto cortante. A continuación, ambas mujeres accedieron a un vehículo para abandonar el aparcamiento. La conductora inició la marcha a gran velocidad y dirigió el vehículo contra los vigilantes, que tuvieron que apartarse para evitar ser arrollados. Uno de ellos llegó a ser arrastrado varios metros cuando intentaba sujetarse al vehículo.