La selección femenina de futbol jugará en Palencia

Recientemente el estadio de la Nueva Balastera cumplía 20 años desde construcción en el barrio de al que da nombre. Un aniversario que podría tener un "regalo" en forma de partido de fútbol de primer nivel. Según publica Marca, la selección española de fútbol femenino jugará en Palencia. La información del rotativo deportiva asegura que "el combinado que dirige Sonia Bermúdez despedirá el año jugando en Palencia (La Balastera) y Gijón (El Molinón)". Los encuentros tendrían un carácter amistoso y se disputarían en la última ventana internacional entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.