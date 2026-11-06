La Policía Nacional interviene tras registrarse una explosión en una central de biomasa de Palencia

Agentes de la Policía Nacional han intervenido este pasado día 5 de noviembre tras recibir la Sala Operativa CIMACC 091 una comunicación procedente del servicio de emergencias 112, alertando de una posible explosión en las instalaciones de una central de biomasa situada en la calle Torneros de Palencia.

Los hechos se produjeron sobre las 17:15 horas, cuando varias dotaciones policiales fueron comisionadas para desplazarse hasta el lugar, donde, al parecer, se había escuchado una fuerte explosión. A su llegada, los agentes encontraron dos dotaciones de Bomberos que estaban interviniendo para extinguir varios pequeños focos de incendio en la planta inferior de las instalaciones. Los agentes se entrevistaron con uno de los trabajadores de la empresa, quien manifestó haber escuchado una fuerte explosión y, al bajar a la planta inferior, haber observado una gran cantidad de humo. Asimismo, indicó que dos puertas habían sido arrancadas de sus respectivos marcos. Posteriormente, se personaron en el lugar responsables de la empresa y una dotación de Policía Científica, que llevó a cabo las actuaciones correspondientes.

La intervención de los servicios de emergencia se prolongó durante varias horas, ya que los bomberos tuvieron que continuar realizando labores de extinción y enfriamiento de diferentes zonas de la instalación. No se han registrado trabajadores heridos como consecuencia de estos hechos. La investigación permanece abierta para esclarecer las causas que originaron la explosión.