La Policía Nacional identifica al autor de varios hurtos cometidos en iglesias de Palencia

Un agente de la Policía Nacional, que se encontraba fuera de servicio, ha localizado a un varón al que se le relaciona con varios hurtos cometidos en iglesias de la capital. Los hechos han ocurrido en la mañana de hoy, cuando el policía, destinado en la Brigada de Policía Judicial, reconoció en la vía pública a un hombre que estaba siendo buscado en el marco de una investigación por las denuncias presentadas en dependencias policiales. Ante esta situación, el agente solicitó ayuda a sus compañeros de Seguridad Ciudadana, que acudieron al lugar.

Una vez allí, los agentes procedieron a la identificación del individuo, confirmando que se trataba de la persona sobre la que se había alertado gracias a la información aportada por la colaboración ciudadana y el párroco de la propia iglesia donde ocurrieron los hechos. Según las gestiones realizadas, el hombre actuaba en el interior de iglesias durante la celebración de la misa. Aprovechaba momentos de distracción, especialmente durante la oración, para sustraer efectos personales a las víctimas, en su mayoría personas de edad avanzada, abandonando después el lugar sin levantar sospechas. Desde la Policía Nacional se informa que toda persona que se haya sido víctima de este tipo de hecho y no lo ha denunciado, puede interponer la correspondiente denuncia.