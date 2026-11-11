La Policía Nacional detiene a tres varones, dos de ellos menores de edad, por un robo con violencia e intimidación en Palencia

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a tres varones, dos de ellos menores de edad, de 17 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos se cometieron sobre las 01:40 horas de la madrugada del pasado 31 de octubre en la calle Mayor Antigua, en la conocida zona de ocio de la capital palentina. Tres jóvenes se acercaron a un grupo de personas que se encontraban en la vía pública y les exigieron que les entregaran el dinero que llevaban. Les amenazaron con agredirles si se negaban. Ante la negativa inicial, uno de los presuntos autores agredió físicamente a uno de los integrantes del grupo, mientras que otro consiguió apoderarse del dinero que llevaba uno de los afectados.

La denuncia permitió iniciar la investigación policial

La denuncia se presentó el mismo 31 de octubre en dependencias de la Policía Nacional. A partir de ella, se inició la investigación para esclarecer lo ocurrido e Nota de prensa identificar a los presuntos responsables. Las gestiones de investigación, junto con las declaraciones recabadas y los reconocimientos fotográficos realizados, permitieron identificar a los tres presuntos implicados. El pasado 9 de noviembre, la Policía Nacional detuvo a los tres investigados como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Dos de ellos tenían 17 años de edad. Una vez practicadas las diligencias policiales, los dos menores quedaron en libertad por indicación de la Fiscalía de Menores, a la que se remitieron las actuaciones correspondientes. Por su parte, el tercer detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Palencia, en funciones de guardia.