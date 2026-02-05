Sucesos

La Policía Nacional detiene en Palencia a un varón por un delito de amenazas graves con un cuchillo

Amenazaba a los viandantes y golpeaba la cristalera de un establecimiento.

Onda Cero Palencia

Palencia |

Coche de la Policía Nacional (Archivo)
Coche de la Policía Nacional (Archivo) | Europa Press

En la tarde del miércoles, tras recibir varias llamadas a Sala CIMACC 091, informando de la presencia de un varón en vía pública esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones y profiriendo amenazas de muerte, se desplazaron de forma urgente varias patrullas de policía. Una vez en el lugar localizan a un individuo de unos 50 años en una actitud muy violenta profiriendo amenazas a los viandantes y golpeando la cristalera de un establecimiento, amenazando a los usuarios del mismo, por lo que tras ser reducido se procedió a su detención por un delito de amenazas graves. Una vez finalizadas las diligencias policiales esta persona ha pasado a disposición judicial en el día de hoy, decretando el juez su ingreso obligatorio en un centro asistencial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer