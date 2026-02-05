Mustapha Heron se incorpora al Súper Agropal Palencia

El escolta estadounidense de 28 años (Derby, 12-12-1997) y 1,96 metros de altura, Mustapha Jahhad Heron, se incorpora al Súper Agropal Palencia con un contrato temporal, prorrogable en función de la recuperación de su compatriota Adam Kunkel. Mustapha Heron disputó toda la primera vuelta del actual campeonato en la Primera FEB (16 partidos de Liga, más dos de las eliminatorias de la Copa España), en las filas del Melilla Ciudad del Deporte, con medias de 13,7 puntos (39,4% en los triples), 2,5 rebotes y 1,1 asistencias en 23:25 de tiempo de juego. Un jugador zurdo de alta capacidad anotadora en diferentes situaciones, buen tirador de tres puntos y potente físico, que sumará un nuevo efectivo en la rotación exterior del Súper Agropal Palencia.