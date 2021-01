La Policía Municipal interviene en cuatro fiestas en casas y locales de la capital

Durante este fin de semana la Policía Municipal de Palencia ha tenido que intervenir en cuatro fiestas en casas y locales. El día 9, se recibe aviso de molestias por ruidos de una fiesta en un piso del Paseo del Salón, se persona la patrulla e identifican a la titular de la vivienda y responsable de la fiesta, a la que identifican, observando como dentro de la casa hay por lo menos otras cinco o seis personas, todas ellas sin mascarilla y en estado ebrio, al igual que la responsable. Se propone para sanción por ruidos y molestias a la responsable, así como no tener mascarilla puesta estando con personas no convivientes sin guardar distancia de seguridad y negarse a facilitar datos a los agentes de la autoridad. Al resto de identificados se les propone para sanción por estar sin mascarilla con personas no convivientes.

Durante esa misma jornada, un particular denuncia molestias por ruidos en un domicilio de la C/ General Aranaz, las patrullas comisionadas comprueban los mismos e identifican a los responsables del piso que son propuestos para sanción por los ruidos. Dentro del mismo se encontraban 6 personas no convivientes, sin mascarilla y sin guardar distancia de seguridad, siendo todos ellos propuestos para sanción.

El día 10 de enero, se recibe queja por molestias por una fiesta en un local de C/ Guzmán el Bueno, la patrulla que acude comprueba los ruidos y música alta, así como a muchas personas dentro del mismo, no abriendo la puerta a la llamada de los agentes, se propone para sanción al titular del mismo.

También durante esa jornada, emergencias del 112 informa de quejas por ruidos en un domicilio de la C/ Marta Domínguez, a la llegada de la patrulla a dicho piso los ruidos habían cesado, si bien dentro del mismo había 8 personas no convivientes, siendo identificados y propuestos para sanción por estar reunidos más de 6 personas.

En total, durante el fin de semana, la Policía Municipal ha denunciado a 23 personas por no portar mascarilla, 5 denuncias por incumplir el estado de alarma y 4 por negarse a identificarse.