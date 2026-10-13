La Policía Local de Palencia inicia una nueva campaña de vigilancia y control de vehículos de movilidad personal y bicicletas

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Policía Local, llevará a cabo una campaña especial de vigilancia y control en materia de vehículos de movilidad personal y bicicletas entre los días 13 y 25 de octubre.

El objetivo principal de la misma es el de erradicar conductas que puedan ocasionar accidentes de tráfico. La norma es clara, las bicicletas y los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos, son considerados vehículos a todos los efectos por lo que sus conductores están obligados a cumplir con las normas de circulación.

Con este objetivo, desde Policía Local se establecerán servicios de vigilancia orientados a evitar conductas de riesgo, como puedan ser, entre otras:

- Circular transportando pasajeros, circular por aceras y zonas peatonales o la circulación en horario nocturno sin hacer uso del alumbrado ni de prendas reflectantes.

- Su conducción utilizando el teléfono móvil, auriculares o sin respetar la señalización semafórica.

- Conducir arrojando tasa positiva de alcoholemia o con presencia de drogas en el organismo.

Esta campaña se llevará a cabo en diferentes zonas de la ciudad y tendrá como finalidad promover el adecuado uso de las vías y espacios públicos.