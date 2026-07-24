Las piscinas de Paredes de Nava superan los 10.000 usuarios desde su apertura hace un mes

Las altas temperaturas y la calidad de las instalaciones, dos de las claves que han permitido esta elevada cifra. Cada día más de 300 bañistas acuden a las instalaciones paredeñas. Las piscinas de Paredes de Nava mantienen un alto número de usuarios como en los pasados veranos posteriores a la pandemia. Una de las inversiones llevadas a cabo este año ha consistido en nuevas sombrillas lo que permite la mejor utilización de los espacios de hierba frente al bar. Antes de la apertura de la temporada, se llevó a cabo una importante obra de arreglo de la cubierta de los vestuarios, zona de cocina y bar y aseos gracias a una línea de cofinanciación con la Diputación Provincial. Posteriormente se colocaron placas solares de autoconsumo en este tejado lo que está permitiendo un ahorro cercano al 50% en la factura eléctrica de estas instalaciones. Estas placas solares fueron donadas por la empresa fotovoltaica MATRIX que acaba de inaugurar una planta en la localidad.

Alrededor de las piscinas se desarrollan actividades deportivas y de ocio durante estos meses lo que congrega a gran número de visitantes. Las actividades acuáticas de la Diputación, los cursos de natación o la dinamización que realizan voluntarios y el adjudicatario del bar son algunas de las actividades que hacen especialmente atractivo el verano paredeño. A eso se une un cuidado césped y arbolado, una zona chil out donde comer y un buen quiosco bar donde poder disfrutar de arroces y platos combinados. El trabajo permanente de mantenimiento por parte de los empleados municipales y la profesionalidad del personal de las piscinas han convertido estas instalaciones en un referente y en uno de los lugares atractivos donde pasar un buen día en familia. Los usuarios destacan como principales atractivos la limpieza del agua, el cuidado césped y la posibilidad de practicar deportes junto a las piscinas. El precio del bono de temporada (dos meses y medio) es de 30 euros para adultos y quince para niños, con reducciones añadidas por familia numerosa y jubilados. La entrada diaria oscila entre los 2,80 euros y el euro dependiendo de la edad y reducciones, existiendo bonos de diez baños. Ya se ha alcanzado la cifra de 750 abonos de temporada, cuando no se ha llegado al ecuador del periodo de apertura.