Investigado en Palencia tras sufrir un accidente con pérdida total de puntos

La Policía Local investiga a un conductor de 60 años tras sufrir un aparatoso accidente en la avenida Simón Nieto cuando circulaba con pérdida de vigencia del permiso de conducir por carecer de puntos. El siniestro vial se produjo el pasado sábado, pasadas las 23:00 horas, cuando, el vehículo sufrió una salida de vía, colisionando violentamente contra una señal de tráfico y seguidamente contra un árbol. Por suerte, ninguno de los dos ocupantes del vehículo, el conductor de 60 años y su hijo menor de edad, resultaron heridos. Fue una patrulla de Policía Local que se encontraba realizando labores de seguridad ciudadana la que se encontró con el accidente y solicitó ayuda a la Unidad de Atestados.

Personados en el lugar, los agentes especializados en materia de tráfico comprobaron la documentación del conductor y del vehículo, detectando que existía una pérdida de vigencia del permiso de conducir por haber agotado el saldo de puntos disponible. Por este motivo, Atestados comunicó al conductor que iba a ser investigado por un delito contra la seguridad vial y se le entregó una cédula de citación para un juicio rápido. El vehículo fue retirado del lugar con grúa y se comisionó al servicio de limpieza para retirar los restos de aceite y del vehículo de la vía. Asimismo, Policía Local realizó un informe sobre los daños patrimoniales que se han registrado como consecuencia del accidente