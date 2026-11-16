El palentino David Barcenilla, de Saque Pádel Social Club, se corona como mejor barista de Castilla y León

David Barcenilla, de Saque Pádel Social Club, en Palencia, se ha alzado con el título de mejor barista de Castilla y León tras imponerse en la final del II Campeonato Barista de Castilla y León «Palencia Ciudad del Café», organizado por CETECE con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia. El Aula del Café de Palencia, un espacio dedicado a fomentar la cultura, la formación y la innovación en torno al mundo del café, volvió a convertirse en el escenario de este encuentro, que reunió a 10 finalistas procedentes de las diferentes provincias de Castilla y León. Durante la jornada, los participantes tuvieron que demostrar su capacidad para interpretar cada café, cuidar cada detalle de la elaboración y ofrecer propuestas de calidad ante el jurado. El pódium lo encabezó David Barcenilla, quien conquistó al jurado por la calidad técnica y sensorial de sus dos elaboraciones, destacando el sabor y los aromas. Recibió un premio de 600 euros, trofeos y obsequios de las marcas colaboradoras, entregados por la alcaldesa de Palencia, D.ª Miriam Andrés. El segundo puesto correspondió a Víctor Chicote de Enjoy Coffee en Soria. Recibió un premio de 300 euros y obsequios de las marcas colaboradoras, entregado por D. Javier Labarga, Presidente del CETECE. El tercer puesto fue para Valentín García de Sonríe León, que obtuvo un premio de 150 euros y obsequios de las marcas colaboradoras, de manos de D. ª Judith Castro, del Ayuntamiento de Palencia. Además, todos los participantes recibieron un diploma y obsequios de las marcas colaboradoras, como muestra de agradecimiento a su compromiso, preparación y pasión por el café.

Técnica, sabor y creatividad en cada taza

Durante la competición, los participantes tuvieron que demostrar sus habilidades mediante la elaboración de dos modalidades de café: espresso y cappuccino con latte art. El jurado evaluó las características sensoriales de las bebidas y la presentación, pero también aspectos técnicos. La limpieza, la organización del trabajo y el control de los equipos fueron aspectos clave en la valoración de cada participante. El equipo de jueces estuvo integrado por: - Judith Castro, Concejala de Impulso Económico y Gestión de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Palencia. - Gema Bravo, Catadora certificada y Responsable de Innovación y Desarrollo de Producto de SEDA OFI Company. - Juan Gabriel Céspedes, responsable de cata, control y calidad de café verde de PROSOL Solubles S. A. - Javier San Segundo, director de Expansión de la Escuela Internacional de Cocina. Sumiller, formador en hostelería y vicepresidente de la Asociación de Bartenders de Castilla y León. - Ana Rubio, creadora de contenido en RRSS con el nombre de @coffeeandtranslation, además de cofundadora de Rebeldes Coffee Madrid y jueza SCA. - José Manuel Tenas, técnico oficial de Giesen en España y Portugal, formador homologado en las áreas de barista, análisis sensorial, tostado y técnica, juez técnico y sensorial de Fórum y Q Arabica Grader. - José Antonio Cabañas: vicepresidente de sumilleres de Castilla y León y formador en hostelería.

Colaboración para impulsar la cultura cafetera

Junto al patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, el campeonato ha contado con el apoyo de Templo, President, Gometero Cafés, MONIN, Markibar, Complementos del Café y Dikofee como patrocinadores. También han colaborado Prosol, Seda an ofi company, La Luarquesa, El Kafe de Sezar Blue, Lotus Biscoff, Acor, Grupo Rancilio, Bole, Trapa y Colacao. Su participación ha contribuido al desarrollo de una iniciativa que conecta formación, conocimiento y actividad profesional en torno al café.

Palencia, Ciudad del Café

Con esta segunda edición del campeonato, CETECE y el Ayuntamiento de Palencia dan continuidad a una iniciativa que acerca al público el conocimiento y la pasión que hay detrás de una buena taza de café, al tiempo que pone en valor el talento barista de la comunidad Palencia se consolida no solo como punto de encuentro para profesionales, empresas y amantes de la cultura cafetera, sino como La Ciudad del Café