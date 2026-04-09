Palencia Sonora invita a los centros de mayores, personas dependientes y con discapacidad a participar en la segunda edición de su concurso de playback

El festival Palencia Sonora ha convocado la segunda edición de su concurso de vídeos musicales en formato playback, una iniciativa dirigida a centros palentinos, públicos o privados, de personas mayores, dependientes o con discapacidad y que tiene como objetivo extender la programación de la cita musical a todos los colectivos sociales. Las entidades interesadas en participar tienen hasta el próximo 10 de mayo para enviar sus propuestas y el centro ganador acogerá un concierto organizado por el festival.

Los participantes deberán recrear algún tema musical, fragmento, escena mítica o videoclip, ya sea nacional o internacional, en formato playback y con la caracterización del artista o grupo elegido. Cada centro podrá presentar un máximo de 20 vídeos, con una duración mínima de 30 segundos, que deberán enviar por correo electrónico a la dirección info@palenciasonora.com. La grabación se puede realizar con cualquier dispositivo, desde móviles a cámaras profesionales, en formato mp4, mkv, mov, wmv o xvid. La organización aceptará, asimismo, fotomontajes tanto en horizontal como en vertical.

En el correo electrónico con la propuesta, los centros deben incluir el título del vídeo, los protagonistas del trabajo, el vídeo original en el que se ha basado la recreación, el nombre de la entidad a la que pertenecen y los datos de contacto (nombre, apellidos, número de teléfono y correo electrónico). Aquellos archivos que tengan un tamaño superior a 5 MB serán enviados a través de la plataforma WeTransfer.

El jurado estará formado por integrantes de la organización de Palencia Sonora, que atenderán a criterios de caracterización, interpretación, creatividad, originalidad y calidad a la hora de elegir al ganador. El premio se dará a conocer el 20 de mayo y el vídeo ganador podrá ser enviado a los medios de comunicación, mientras que todas las propuestas presentadas podrán ser difundidas en los medios digitales de la organización del evento.

Cartel del Palencia Sonora 2026

Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana y Xoel López son algunos de los grupos que encabezan el cartel del festival. El Parque del Sotillo volverá a acoger del 11 al 14 de junio la celebración de una cita musical que también se extenderá a otros entornos del centro histórico y monumental de la ciudad. Más de una treintena de bandas y artistas, entre los que destacan Sexy Zebras, Veintiuno, Marlena, Los Estanques y El Canijo de Jerez o el trío angoleño-portugués Throes + The Shine, confirman al Palencia Sonora como uno de los eventos musicales de mediano formato de referencia a nivel nacional, una cita que reunirá a nombres imprescindibles del panorama nacional con propuestas emergentes y una cuidada selección de DJs.

Patrocinadores y colaboradores

Palencia Sonora cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia y la Diputación Provincial. El festival cuenta, además, con el apoyo de la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Volvo Cars Palausa, y la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que ofrece experiencias cinco estrellas en torno al directo, así como con la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y Zenit Ingeniería.