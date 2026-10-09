Palencia refuerza su apuesta por la innovación con un premio nacional, la candidatura a Ciencia en Acción 2027 y 1,67 millones de euros de Red.es

El Ayuntamiento de Palencia, a través de su Agencia de Desarrollo Local, continúa reforzando la apuesta de la ciudad por la innovación, el emprendimiento, la ciencia y la transformación digital con tres importantes hitos: el reciente reconocimiento obtenido por la empresa palentina Alsis IoT en los Premios Innpulso Emprende, la candidatura de Palencia para albergar en 2027 el encuentro Ciencia en Acción y la concesión de 1,67 millones de euros de Red.es para desarrollar un proyecto de innovación aplicada al tejido económico de la ciudad.

Alsis IoT obtiene el Premio Innpulso Emprende a Ciudad Laboratorio

El proyecto Alsis Orienta, desarrollado por la empresa palentina Alsis IoT en colaboración con el equipo ESALAB de la Universidad de Salamanca, ha obtenido el Premio Innpulso Emprende a Ciudad Laboratorio durante la gala de entrega de los premios de la Red Innpulso, celebrada los días 29 y 30 de septiembre en Terrassa (Barcelona).

La candidatura de Alsis IoT fue seleccionada por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Palencia para representar a la ciudad en este encuentro nacional, en el que participaron proyectos innovadores procedentes de ciudades de la Red Innpulso.

La empresa estuvo representada por su director ejecutivo, Fernando González Díez, quien estuvo acompañado durante el encuentro por el técnico de la ADL, Jorge Vallejera, en representación de la institución municipal.

El proyecto Alsis Orienta plantea una solución tecnológica destinada a mejorar la accesibilidad y la orientación de las personas en edificios públicos mediante el uso de un gemelo digital, facilitando el acceso y la movilidad por estos espacios.

Palencia opta a ser sede de Ciencia en Acción 2027

A este reconocimiento se suma ahora un nuevo reto para la ciudad: Palencia es una de las seis candidatas a albergar la edición de Ciencia en Acción correspondiente a 2027.

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Red Innpulso ha confirmado que los municipios que optan a organizar esta edición junto a Palencia son Burgos, Castropol, Cieza, La Vall d'Uixó y Puerto Real.

La candidatura palentina aspira a convertir así a la ciudad en sede de un encuentro que reúne a la comunidad científica, educativa y divulgadora en torno a la ciencia, la innovación y la divulgación científica.

1,67 millones de euros de Red.es para impulsar la innovación y la transformación digital de la economía palentina

El tercer gran hito es la aprobación del proyecto Palencia Smart Economy Lab, presentado por el Ayuntamiento de Palencia dentro del programa RedCyTI de Red.es, que permitirá movilizar una inversión de 1.673.021,95 euros, con una financiación del 60 % por parte de Red.es.

RedCyTI es un programa impulsado por Red.es para promover el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes mediante el uso de la tecnología, los datos y la innovación. Su finalidad es apoyar proyectos que permitan a las administraciones públicas avanzar hacia modelos de gestión más inteligentes, sostenibles y eficientes, aprovechando las nuevas tecnologías para mejorar los servicios, generar conocimiento y favorecer el desarrollo económico y social de los territorios.

En este marco, Palencia Smart Economy Lab supone trasladar el concepto de territorio inteligente al ámbito de la actividad económica local, aplicando tecnologías como la Inteligencia Artificial, los sensores, el análisis avanzado de datos y las herramientas de conocimiento del comportamiento del consumidor para generar información útil para empresas, comercios, establecimientos hosteleros y servicios.

El proyecto se enmarca, además, en las actuaciones financiadas con cargo al Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) durante el período de programación 2021-2027, lo que permitirá a Palencia incorporar recursos europeos para avanzar en su transformación digital y en la modernización de su tejido económico.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la creación de un censo digital del tejido económico, la instalación de 50 sensores para medir los flujos peatonales, la participación de 75 establecimientos, el desarrollo de una plataforma de datos y la incorporación de agentes de Inteligencia Artificial capaces de generar recomendaciones para los negocios.

El proyecto contempla también estudios de neuromarketing y comportamiento del consumidor, así como un programa de asesoramiento personalizado para los establecimientos participantes, con el objetivo de convertir los datos obtenidos en decisiones concretas que permitan mejorar su actividad y competitividad.

Al respecto, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado la importancia de estos tres hitos para la ciudad y ha puesto en valor el trabajo desarrollado desde la Agencia de Desarrollo Local señalando que estos resultados “demuestran que Palencia tiene capacidad para generar y atraer proyectos innovadores y para aprovechar las oportunidades que ofrece formar parte de la Red Innpulso”.

Asimismo, ha puntualizado que “estamos hablando de tres iniciativas diferentes, pero que tienen un elemento común: la apuesta por la innovación y el conocimiento como herramientas para generar oportunidades, mejorar nuestra economía y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía”.

Por último, Castro quiso volver destacar el trabajo realizado por la Agencia de Desarrollo Local, tanto en la preparación de proyectos y candidaturas como en la búsqueda de oportunidades de financiación y en la conexión entre empresas, universidad, administraciones y otros agentes del ecosistema de innovación.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, ha señalado que “la sostenibilidad ha pivotado en torno a todas las actuaciones que desde las diferentes áreas se han llevado a cabo en esta ciudad desde este equipo de Gobierno”. En este sentido, ha puntualizado que la sostenibilidad “no solo es medio ambiental también tiene que ser económica. Las ciudades intermedias tenemos mucho que decir en el desarrollo medio ambiental, económico y sostenible de este país. Por ello, todas esas actuaciones que se están poniendo en marcha desde la ADL suman para conseguir este objetivo a través de dos palabras clave: la planificación, porque tenemos que conocer qué tejido empresarial tenemos, cuáles son las necesidades y dónde podemos sumar y, el diagnóstico”.

Tras mostrar su agradecimiento a la ADL y al Ayuntamiento de Palencia por el trabajo realizado para “fomentar la innovación”, el CEO de la empresa palentina Alsis loT, Fernando González Díez, ha subrayado que esto “no solo consiste en apoyar a las empresas tecnológicas sino también en buscar la colaboración y dar las oportunidades al resto del tejido empresarial para que conozca lo que se hace en Palencia y para Palencia. Estas actuaciones nos permitirán trabajar conjuntamente. Respecto, al proyecto decir que nace de la necesidad de entrar en un espacio y sentirnos perdidos”.

De este modo, Palencia continúa avanzando en su incorporación a la Red Innpulso y en la construcción de una estrategia local basada en la innovación, el conocimiento, el emprendimiento y la transformación digital, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para las empresas y mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.