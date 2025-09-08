Palencia, Ciudad Europea del Deporte 2026

Palencia ha sido distinguida oficialmente como Ciudad Europea del Deporte 2026 por ACES Europe, la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte, organismo reconocido por la Comisión Europea. Este prestigioso galardón reconoce el compromiso de la ciudad con la promoción de la actividad físico-deportiva, la salud, la inclusión y el bienestar social, y sitúa a Palencia en el mapa europeo como referente en la organización y fomento del deporte.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha mostrado su satisfacción destacando que “en medio de la realidad de la España vaciada, este reconocimiento supone una inyección de ilusión, confianza y optimismo, reforzando lo que llamamos ‘sentimiento palentino’: identidad, pertenencia, unión y valores compartidos”.

Por su parte, el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha subrayado que “este nombramiento supone un nuevo impulso al continuo trabajo desarrollado en la ciudad para preservar y revitalizar el deporte, maximizar el impacto de nuestras iniciativas y llegar a más personas”.

Un modelo deportivo sólido y participativo

Palencia cuenta con un sistema deportivo local consolidado, que integra 11 complejos deportivos municipales, el Patronato Municipal de Deportes como eje vertebrador, y 67 entidades de 35 modalidades deportivas distintas. El último año más de 9.000 usuarios participaron en más de 100 actividades físico-deportivas organizadas en la ciudad, con un total de 11.525 participantes en cursos y programas del PMD.

ACES Europe ha destacado en el nombramiento:

· Amplias zonas verdes y espacios naturales, con el Monte el Viejo (1.500 hectáreas) y el Parque Ribera Sur (16 hectáreas), que sitúan a Palencia como una de las ciudades con mayor ratio de zonas verdes por habitante de España.

· Eventos deportivos de referencia, como la San Silvestre Palentina, la segunda carrera más multitudinaria del país tras la Vallecana, o el Campeonato de España Máster de Salvamento y Socorrismo.

· Compromiso con el deporte inclusivo y adaptado, en colaboración con entidades como Fundación San Cebrián, ASPANIS, Autismo Mundo Azul, De-x-Pal o FEAFES.

· Instalaciones singulares, como el campo de golf municipal a 300 metros del centro urbano o la “Roca Multiaventura”, instalación única en España para la práctica de deportes de aventura y prevención de riesgos.

Proyección europea y legado

El título permitirá a Palencia participar en la red de Ciudades Europeas del Deporte, abrir nuevas vías de cooperación internacional, y facilitar el acceso a proyectos y fondos europeos relacionados con deporte, salud, educación y sostenibilidad.

Orlando Castro, ha destacado que este reconocimiento es, además, una llamada a la acción: “seguir trabajando para consolidar a Palencia como una ciudad activa, saludable, inclusiva y sostenible. Tal y como recogen las bases del galardón, los beneficios no solo serán deportivos, sino también sociales, turísticos y económicos”.

La designación supone un punto de partida para construir un legado que refuerce el papel del deporte como motor de desarrollo y cohesión social en Palencia.