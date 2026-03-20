OVLAC galardonada con el Premio CEOE CYL por casi nueve décadas de innovación en maquinaria agrícola

El Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE Empresas de Palencia, presidida por José Ignacio Carrasco, ha otorgado el Premio CEOE CYL a OVLAC Fabricación de Maquinaria Agrícola , en reconocimiento a su compromiso sostenido con la calidad industrial y al desarrollo del sector del metal a lo largo de casi nueve décadas. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 9 de julio de 2026 en Valladolid, en el centro cultural de Miguel Delibes de Valladolid. Un referente europeo surgido de un taller familiar en Palencia La historia de OVLAC arranca en 1936, cuando Heliodoro Calvo abrió un pequeño taller de reparación de maquinaria agrícola en Fuentes de Nava (Palencia). Su profundo conocimiento del campo y su espíritu innovador le impulsaron a fabricar sus propios aperos, sentando las bases de lo que con el tiempo se convertiría en uno de los referentes europeos en maquinaria para el trabajo del suelo.

En 1970, su hijo Heliodoro asumió la dirección y lideró una etapa de crecimiento industrial y consolidación en el mercado nacional, cimentando la reputación de la marca en valores como la robustez, la simplicidad y la eficacia de sus máquinas. A finales de los años noventa se incorporó la tercera generación de la familia Calvo —César y Jorge— quienes impulsaron la modernización de los procesos productivos, el desarrollo de nuevas gamas de producto y la apertura a los mercados internacionales. Desde principios de 2010, ambos dirigen plenamente la compañía, consolidando su vocación exportadora.

Líder nacional con alcance global

Hoy, OVLAC es uno de los mayores fabricantes de maquinaria para el trabajo del suelo, con una producción superior a 1.000 máquinas anuales. Aproximadamente el 60 % de sus equipos se comercializan fuera de España, llegando a más de 25 países en Europa, América, África y Oceanía. La empresa desarrolla su actividad en un complejo industrial de 31.000 m² en Venta de Baños (Palencia), donde trabajan más de 80 profesionales. Sus instalaciones integran todas las fases del proceso productivo: corte y procesado de acero con tecnología láser, fabricación, mecanizado, soldadura, pintura industrial, montaje, control de calidad y logística de expedición. Cuenta, además, con una nave específica para recambios que garantiza un servicio posventa ágil y eficaz para distribuidores y agricultores. Su catálogo de aperos agrícolas —arados reversibles, cultivadores, gradas de discos y maquinaria especializada para viñedo— es reconocido internacionalmente por su fiabilidad, durabilidad y calidad de trabajo.

Tradición, innovación y proyección internacional

Con tres generaciones de la familia Calvo al frente y nueve décadas de historia industrial, OVLAC representa hoy un ejemplo singular de empresa castellanoleonesa que combina tradición artesanal, innovación tecnológica y ambición internacional. El Premio CEOE CYL viene a reconocer un legado industrial que, desde la provincia de Palencia, ha sabido proyectarse con éxito en los principales mercados agrícolas del mundo.