La Muestra de Cine de Palencia sella dos acuerdos con el Colegio de Arquitectos y el Centro de Estudios Cinematográficos de Guadalajara (México)

La Asociación Amigos del Cine suscribía el pasado viernes 16 de enero un acuerdo de colaboración con la Delegación en Palencia del Colegio Oficial de Arquitectos de León y la Fundación Cultural de los Arquitectos de León (FUNCOAL). Este convenio se suma a la colaboración que formalizaba días atrás con el Centro de Estudios Cinematográficos de Guadalajara (México), dos alianzas que permitirán al festival palentino ampliar su programación y estrechar lazos de cooperación con otras instituciones culturales.

‘ArquiCine: la arquitectura en el séptimo arte’

Gracias al acuerdo sellado con la Delegación en Palencia del Colegio Oficial de Arquitectos de León y la Fundación Cultural de los Arquitectos de León (FUNCOAL), el festival inaugura este 2026 una nueva sección, titulada ‘ArquiCine’, que tendrá como escenario el Museo de Palencia. En ella, el público podrá disfrutar de la exhibición de tres cortometrajes que posan su mirada en la arquitectura. Se trata de ‘Cómo desaparecer completamente’, que firma Roberto Pintre; ‘Fin de temporada’, de la realizadora Leonor Martín; y ‘Arquitectura emocional 1959’, cinta del guionista y director cántabro León Siminiani. Tras el pase de los filmes, programado el martes 3 de marzo a las 18.00 horas (con entrada libre hasta completar aforo) tendrá un lugar una mesa de debate con diferentes invitados.

Este acuerdo, destacaba la presidenta de la delegación en Palencia del COAL, Sandra Villameriel, durante la firma «refrenda nuestro compromiso con la cultura y con la difusión de la arquitectura. Confiamos en que esta colaboración sea fructífera y en que

‘ArquiCine’ se consolide como una cita reconocible dentro de la Muestra de Cine y en la vida cultural palentina».

Este convenio se suma a la colaboración que formalizaba días atrás el festival con el Centro de Estudios Cinematográficos de Guadalajara, en México, una institución educativa que, desde hace 12 años, brinda a sus alumnos un programa formativo que abarca el cine, la interpretación o la producción musical.

Un viaje cinematográfico de ida y vuelta al estado de Jalisco (México)

Este hermanamiento permitirá que una selección de las cintas galardonadas en las pasadas ediciones de la MCIP se proyecte en el Festival de Cortometrajes Universitarios (FCU) de Guadalajara, una cita cinematográfica donde conviven la ficción, el cine documental o la animación. De forma complementaria, la MCIP acogerá este año una retrospectiva de los trabajos realizados en los últimos años por el Centro de Estudios Cinematográficos. En concreto, se proyectarán ‘Arañas’, de Jaime Guerrero; ‘Cuerdas y esqueletos’, a cargo de Ayrton Arteaga; ‘El beso de la cuerda’, producción de Karina Aceves; ‘El Diablo’, dirigido por Martín Martínez; ‘La pérdida del Edén’, de Daniel Guzmán; y ‘Viento’, filme de Mayra Martínez. Las obras seleccionadas se podrán ver en dos pases programados, respectivamente, el martes 3 de marzo en el Cine Ortega (a las 17.00 horas) y el sábado 21 de marzo en La Nave de Husillos (20.30 horas).

Esta colaboración nace del hermanamiento del Ayuntamiento de Husillos con los municipios de Reinoso de Cerrato y Autillo de Campos, así como con los pueblos mejicanos de San Miguel Alto, San José de los Reinoso y Jalostotitlán, pertenecientes al estado mejicano de Jalisco.

Organizada por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia, la MCIP cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León, así como con el patrocinio privado de Toyota Palencia y Valle de San Juan y otras entidades colaboradoras.