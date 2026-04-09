Más de 10.000 bolsas se lanzarán durante la pedrea de Santo Toribio

El programa de actividades con motivo de la Festividad de Santo Toribio arrancará el 11 de abril y se prolongará hasta el domingo 19, en el que a partir de las 13 horas tendrá lugar la tradicional pedrea, en la cual se lanzarán desde el balcón de la ermita 4.500 bolsas de pan y queso, a las que hay que sumar las 3.500 que la Asociación de Vecinos repartirá y venderá en la caseta al precio de 1,5 euros y las 2.065 que se entregarán a los centros escolares que las han solicitado (Ave María, Buenos Aires, Juan Mena, La Providencia, La Salle, Padre Claret, Marqués de Santillana, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán de la capital y el CEIP Clara Campoamor de Villalobón) , por lo que la Fundación Personas Aspanis preparara cerca de 10.100 bolsas.

Los actos comenzarán a las 11:30 h desde la iglesia de San Ignacio y Santa Inés subiendo en procesión hasta la ermita con la participación del grupo de danzas del barrio. En ella, la peña Santo Toribio llevará en andas al Santo hasta el templo donde a las 12:00 h está previsto que se lleve a cabo la Misa oficiada por el Obispo, Mikel Garciandía. Una vez finalizada la misma, a las 13:00 h, se procederá a la pedrea, una cita que aspira a ser declarada fiesta de Interés Turístico Nacional.

Más concretamente, el barrio del Cristo comenzará este domingo, 12 de abril, sus fiestas con el lanzamiento del cohetón, el pregón a cargo de la actual secretaria de la asociación de vecinos, Natalia García y la entrega de los Cristos de la Alegría y la Tristeza, entre otras actividades tradicionales como la Carrera de Salud Infantil. En este sentido, el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio, Víctor Carranza ha anunciado que el Cristo de la Alegría recaerá este año en la CD Palencia Cristo Atlético y el Cristo de la Tristeza en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Durante la rueda de prensa Carranza ha comentado que, aunque el programa de este año apuesta por mantener lo que se ha ido haciendo hasta ahora, ya que la nueva directiva ha optado por no introducir cambios bruscos, si habrá alguna novedad destacada, como un concurso de bizcochos en la plaza del Otero, el taller para los niños del barrio ‘Moldea tu Cristo’, cucañas o un gran encierro ecológico. Todo ello, en unos festejos en los que no faltarán el Festival Folclórico, un Rally Fotográfico, así como los concursos, las torreznadas, las marterclas de zumba, los fuegos artificiales, los Dj y las verbenas que harán las delicias de pequeños y mayores.

Asimismo, desde la concejalía de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, el sábado 18 de abril se han programado dos pases de la Ruta ‘Coplas del Cristo’, a las 12 y a las 18 horas. Para poder disfrutar de la misma, que saldrá desde el Parque del Otero, los interesados pueden inscribirse a través del código QR que aparece en el programa.

Por su parte, el concejal responsable del área Francisco Fernández, ha manifestado que cada año con la participación de un número mayor de colegios se está logrando que ese “sentimiento de identidad no se pierda, ya que cultivar en la educación de la tradición popular es cultivar el futuro de la ciudad”. Sobre el reto de conseguir la declaración de Interés Nacional ha puntualizado que el equipo de Gobierno seguirá trabajando en ello, pero “aún tenemos que lograr más impactos a nivel nacional, es decir, que medios de comunicación de fuera de Palencia y de Castilla y León se hagan eco de la fiesta. Para ello, este año se incorporará una agencia de comunicación que desarrollará este trabajo durante estas fiestas para llevarlo al Ministerio. El año que viene podríamos estar pensando en que se pudiese llevar a cabo. Aun así, ahora estamos centrados en embellecer y arreglar la zona”.

En este sentido se ha pronunciado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, quien ha comentado que el Ayuntamiento pondrá en servicio el nuevo aparcamiento disuasorio a los pies del propio cerro coincidiendo con las fiestas, una actuación vinculada a la transformación del entorno del Cristo Otero, que busca ordenar el acceso a este enclave turístico de la ciudad. La intervención, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, cuenta con 36 plazas, de las cuales 27 son para particulares, tres para vehículos de personas con problemas de movilidad, otras tres para autobuses y el resto reservadas a vehículos eléctricos de alquiler municipal.

“Somos conscientes de que el entorno en el que se ubica un emblema de la ciudad como es el Cristo tiene que presentar su mejor cara. Por ello, también se están desarrollando además las obras de recuperación paisajística y los antiguos caminos del vía crucis, las cuales se acotarán para que la pedrea pueda disfrutarse con normalidad. Y, por otro lado, la obra del mirador 360, que ya está adjudicada y que esperemos que este a mediados de septiembre”, ha añadido.

TRADICIÓN: Tirando las bolsas con pan y queso se recrea el apedreamiento que, según la leyenda, sufrió el santo, cuando llegó a Palencia para predicar contra la herejía priscilianista. Dice la tradición que el santo fue lapidado y que debió buscar refugio en una oscura gruta enclavada a los pies del cerro del Otero (donde se emplaza ahora la escultura de Cristo más grande de nuestro país). Días después, las fuertes lluvias causaron la crecida del río Carrión y la completa inundación de las calles de la ciudad, que los palentinos atribuyeron a un castigo divino. Atemorizados, renegaron de la herejía y rogaron al santo para que hiciera descender el caudal. Y así fue, el canal descendió y, en reconocimiento a su auxilio, Santo Toribio fue nombrado segundo patrono de la ciudad. Con esta tradicional fiesta los palentinos conmemoran el arrepentimiento de sus antepasados y su abandono del priscilianismo. La romería, fue declarada de Interés Turístico Regional en el año 2005.