La Junta invierte 26,3 millones de euros en la modernización de 2.300 hectáreas de regadío pertenecientes a los Canales del Bajo Carrión

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha visitado esta mañana el estado de ejecución de las obras de la primera fase del proyecto de modernización de la zona de regadío de los Canales del Bajo Carrión, en las que el Gobierno Autonómico está invirtiendo 26,3 millones de euros.

Esta actuación, que afecta a una superficie de 2.300 hectáreas pertenecientes a los municipios palentinos de Carrión de los Condes, Villoldo, Lomas de Campos, Revenga de Campos, Manquillos, San Cebrián de Campos, Rivas de Campos, Paredes de Nava, Perales, y Becerril de Campos, se encuentra ejecutada al 42%, “ya se han certificado más de 11,2 millones de euros”, ha indicado la consejera, y está centrada en la captación, conducción, construcción de la balsa de regulación e instalación de una planta fotovoltaica para dotar de energía renovable al filtro de limpieza y elementos de control de la propia balsa.

Las obras de esta primera fase, “a la que deberá seguir una segunda en cuanto el Ministerio, a través de SEIASA, aporte el capital necesario para abordar las otras 4.296 hectáreas pendientes de toda la zona regable del Bajo Carrión”, según ha recordado González Corral, prevé su conclusión en marzo del año 2027, antes del inicio de la campaña de riego de ese año. Si bien, las nuevas fincas resultantes del proceso de concentración parcelaria, “cuyas bases definitivas se publicarán el próximo mes de febrero”, según ha apuntado González Corral, estarán disponibles para la campaña de 2028.

Eficiencia energética

Según reveló la consejera, esta modernización, “que sustituirá el actual sistema de riego actual basado en acequias y gravedad por otro por presión a demanda controlado de forma digital y telemática”, se ha planteado buscando aprovechar la orografía de la zona para asegurar la presión en la red de forma natural, sin necesidad de aportar energía eléctrica externa, “con lo que supone de ahorro en la gestión del sistema y, por ende, en la reducción de costes del cultivo”.

Otras modernizaciones en Palencia

En la provincia de Palencia, “que cuenta con unas 85.000 hectáreas de regadío, 14.000 de ellas ya modernizadas”, ha explicado González Corral, durante la presente legislatura se ha invertido 22,62 millones de euros en la finalización, entre otras, de la transformación del sector IV Cea-Carrión (640 de las 2.135 hectáreas de la zona pertenecen a la provincia de Palencia), de la presa de las Cuevas, de Becerril del Carpio (206 hectáreas), donde se ha llevado a cabo una instalación fotovoltaica, y de una instalación similar en Soto de Cerrato (841 hectáreas).

En la actualidad, a parte de la del Bajo Carrión, se trabaja en seis zonas de regadío (Pisuerga sector G Fase I y II, Pisuerga resto sectores, Carrión-Saldaña-Villamoronta Sector I y Fase II, y Palenzuela-Quintana del Puente) en diferentes fases de ejecución, que suman 10.018 hectáreas y 44,42 millones de inversión.

Pendientes de firmar los convenios de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de SEIASA, para poder intervenir en otras cuatro zonas (Fases III y IV de Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta, Fase II del Bajo Carrión, Villalaco y De la Retención) que, en conjunto, suman 22.000 hectáreas más.

Necesidad de regulación

Asimismo, la consejera ha querido manifestar que la regulación de la cuenca del río Carrión, dependiente de los embalses de Camporredondo y Compuerto, “resulta insuficiente para atender las demandas existentes en la propia cuenca”, ya que suministra agua para el abastecimiento de una población de 366.000 habitantes y una zona regable de cerca de 55.000 hectáreas y, además, debe garantizar el mantenimiento del caudal ecológico.

Por eso, ha reiterado la necesidad de que el Gobierno ejecute las actuaciones contenidas en el actual Plan Hidrológico de Cuenca, como la construcción de las presas de las Cuezas, “que mejorarían el abastecimiento a la población de la zona y compensarían el déficit histórico de la superficie regable de la cuenca del Río Carrión”, además de considerar las propuestas de la Junta para aumentar esta capacidad mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras. A la vez, la consejera ha exigido que se aceleren las declaraciones de impacto ambiental pendientes, que afectan a más de 12.500 hectáreas en toda la cuenca del Duero.

Regadíos

La modernización y transformación de regadíos, “en los que la Junta de Castilla y León ha destinado 350 millones de euros, entre otros, para iniciar nuevas actuaciones en 30.000 hectáreas durante el presente mandato”, ha recordado la consejera, permite disminuir el consumo de agua en un 20-25% y reduce los costes de producción en más de un 30% en comparación con las zonas no modernizadas.

Además, se establece como una de las herramientas más efectivas contra el reto demográfico, porque, por un lado, “la densidad de población en áreas regables es tres veces mayor que en las zonas de secano y la incorporación de jóvenes a la agricultura es seis veces mayor”; y, por otro, “fomentan el cultivo de productos más rentables y fortalecen la industria agroalimentaria”, ha concluido la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.