La Junta de Gobierno Local aprueba el proyecto para la mejora de la accesibilidad y renaturalización en la plaza Rabí Sem Tob y las calles Manuel de Falla y Garrachón Bengoa

La Junta de Gobierno Local celebrada en la mañana de hoy viernes, 20 de marzo, ha aprobado el proyecto de la empresa Zenit Ingeniería para la mejora de la accesibilidad y renaturalización de la plaza Rabí Sem Tom y las calles Manuel de Falla y Garrachón Bengoa, con un presupuesto base de licitación de 640.245,36 euros. Una actuación, que cuenta con la subvención directa de la Junta de Castilla y León y que promete cambiar el urbanismo de este espacio del barrio Santiago, donde resulta más que necesario la realización de aceras más grandes y corredores verdes.

Por otro lado, en el área de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas se ha dado paso a la subvención de 16.000 euros a la Asociación de Cocineros de Palencia ‘La Bella Desconocida’ para la creación del Sello Gastronómico y la promoción del turismo en la ciudad durante el presente ejercicio. También se han aprobado los convenios con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia por la cuantía de 2.200 euros, para la organización del pasado Entierro de la Sardina, así como con la Escuela de Arte Mariano Timón con, para financiar con 800 euros el Premio Carmen Trapote 2026.

Ya en el área de Bienestar Social se ha autorizado el convenio con la Universidad de Valladolid para la creación, desarrollo y funcionamiento de una Cátedra sobre Cuidados, en el Campus de Palencia y dentro del marco de las acciones del Clúster Sociosanitario ‘Palencia, Ciudad de los Cuidados’, con una aportación económica municipal de 10.000 euros. Asimismo, se ha dado paso a las bases y convocatorias de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas y actividades en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y mujeres con una dotación económica de 20.000 euros; en materia de Servicios Sociales por 169.000 euros y, por último, destinadas a asociaciones juveniles de la ciudad para el fomento de la participación juvenil con 15.000 euros.

Asimismo, en el área de Personal se han aprobado las bases y convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de Responsable del Departamento de Jardines, Grupo de Clasificación Profesional C2 del Ayuntamiento, por concurso específico de méritos.

Por último, la sesión ordinaria ha servido para dar cuenta de la aprobación de los planes de seguridad y salud de los contratos mixtos de obras y suministro para las reformas de los parques de la Constitución y del Salón Isabel II de la ciudad. Además, se ha dado cuenta de la contratación con un presupuesto de 52.655 euros de diverso vestuario para el personal de los servicios de jardines norte, sur y este, eléctrico, alumbrado público y señalización vial del Consistorio.