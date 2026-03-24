La Junta declara el cuarto Parque Micológico de Castilla y León denominado «Velilla del Río Carrión»

El Parque Micológico “Velilla del Río Carrión” estará compuesto por los montes de utilidad pública pertenecientes al término municipal de Velilla del Río Carrión. Las entidades de población que componen el término municipal son las siguientes: Velilla del Río Carrión, Alba de los Cardaños, Camporredondo de Alba, Cardaño de Abajo, Cardaño de Arriba, Otero de Guardo y Valcobero. Cuenta con una superficie de 14.490,28 hectáreas con montes de propiedad pública que pertenecen al ayuntamiento de Velilla del Río Carrión y que están incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Velilla del Río Carrión, que forma parte del Parque Natural Montaña Palentina, es una de las 91 localidades incluidas en el territorio del Bosque Modelo Palencia, proyecto que busca fomentar la gestión forestal sostenible del territorio. El objetivo principal es impulsar el desarrollo local aprovechando los recursos naturales de forma eficiente.

La declaración del parque micológico contribuirá a un mejor desarrollo de la actividad económica, actual y potencial de los aprovechamientos micológicos, y servirá al mismo tiempo como motor para el desarrollo rural en las localidades integrantes del parque. En relación a la gestión del recurso micológico, su planificación permitirá una mejora en la regulación y control de la recolección.

La biodiversidad vegetal se manifiesta a través de la singularidad de sus ecosistemas forestales, bosques centenarios, matorrales de montaña y pastizales ricos en especies endémicas. En esta zona del parque natural Montaña Palentina destaca la presencia de formaciones arbóreas de gran valor ecológico.

Se establece como zona destinada a área recreativa de divulgación micológica y educación ambiental, la zona emblemática de Velilla del Río Carrión: Parque Fuentes Tamáricas-La Reana, declarado monumento provincial en 1961 y bien de interés cultural en 2022, en un idílico lugar donde se combina a la perfección naturaleza y patrimonio.

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Con la declaración de este nuevo parque micológico denominado “Velilla del Río Carrión”, y junto con los ya declarados en las provincias de Salamanca y Soria en el año 2021, y el de Zamora en el año 2022, actualmente Castilla y León cuenta con una superficie aproximada de 222.000 ha reguladas con la figura de parque micológico, y fomentada por la Junta de Castilla y León con objeto de determinar zonas de especial interés para el aprovechamiento de este recurso forestal, incluida su vertiente turística.