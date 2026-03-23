Jairo Zavala, Depedro: «Es un honor formar parte de un proyecto que edifica un sitio de convivencia»

El músico y compositor Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, ha apadrinado en la capital la puesta en marcha del ‘Bosque sonoro’, un proyecto de renaturalización ambiental impulsado por el festival Palencia Sonora junto a ZENIT Ingeniería con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia. Lo ha hecho en el acceso al Parque del Sotillo, «el kilómetro 0, la casa oficial del Palencia Sonora», ha destacado Miriam Andrés durante el acto.

Zavala, que esta tarde actuará en el Teatro Principal junto a Héctor Rojo y Martin Bruhn para presentar La República del Baile, primer disco de Micromambo. ha tenido palabras de reconocimiento para los impulsores de la cita musical de pop-rock palentina: «Es un placer volver a Palencia, aquí siempre recibo el abrazo y el cariño de la gente»». «Es un honor —ha subrayado— formar parte de un proyecto que edifica un sitio de convivencia, que es la música, y lo hace con ese valor añadido de la sostenibilidad.

«Se trata de una iniciativa que conecta la música y la sensibilidad cultural con una característica que define a esta ciudad: su apuesta por lo verde», ha manifestado la alcaldesa durante la presentación, apenas unos momentos antes de que Depedro interpretara en directo algunas de las estrofas de ‘Noche oscura’, el tema musical cuyos versos pueden leerse en la placa que ha realizado el escultor palentino Oscar Aragón y diseñado Ana Cuna y que en los próximos días se instalará en el recinto verde.

El ‘Bosque sonoro’ es la primera de un variado conjunto de acciones del plan de sostenibilidad ambiental que Palencia Sonora y ZENIT suscribieron el pasado mes de noviembre. Este proyecto se materializa en la creación de varias “estaciones sonoras” a lo largo de un trazado urbano de 14 kilómetros en las que se plantarán diversas especies vegetales con el objetivo de preservar y fomentar la biodiversidad. «Queremos que este bosque promovido por el festival vaya creciendo, que sea un boque activo y dinámico, que abrace la ciudad por todos los barrios que conectará la ruta en un futuro», ha declarado Asier Saiz, director de ZENIT Ingeniería.