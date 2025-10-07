Sucesos

Investigado por maltrato animal en Amusco

Se encuentra una bala de perdigón incrustada en la cola del felino.

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 54 años y nacionalidad española por la comisión de un supuesto delito de maltrato animal en la localidad de Amusco. La propietaria del animal se percató de que algo le ocurría cuando observó que su gata caminaba mal y tenía una herida en la zona del costado, cerca de la cola. Tras realizarla varias pruebas veterinarias, se comprobó la existencia de una bala de perdigón en su interior. Tras poner estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar al posible autor de los hechos, procediendo a su posterior imputación.

