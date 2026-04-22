El exceso de velocidad aumenta, pero sigue contenido en Palencia

La campaña de vigilancia y control de la velocidad establecida por la Dirección General de Tráfico (DGT) para la semana del 13 al 19 de abril se ha saldado con 150 infracciones de entre los 4.615 vehículos controlados, lo que supone un 3,25% de positivos.

Estos datos ponen de relieve un destacado grado de cumplimiento por parte de los conductores palentinos. Sin embargo, este año ha subido medio punto porcentual el número de infractores, con respecto a la misma campaña realizada en el mes de abril del pasado año, cuando la cifra se situó en el 2,64%.

No obstante, desde la Policía Local aseguran que es para estar satisfechos, teniendo en cuenta que Palencia está casi un punto y medio por debajo de la media nacional. Si bien, mantienen que es necesario seguir sensibilizando a los conductores, ahora más que nunca por la mayor presencia de vehículos vulnerables en nuestras vías, como son los usuarios de VMP y los ciclistas.