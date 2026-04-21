Diez cocineros competirán este 25 de abril en el Concurso de Caracoles de San Marcos en Palencia

Palencia ya calienta los fogones para disfrutar el próximo sábado, 25 de abril, de una de las citas gastronómicas más esperadas del calendario, la Romería de San Marcos en el Parque del Sotillo con su tradicional Concurso de Caracoles y que este año añade un nuevo ingrediente: el de la transmisión de la tradición a las generaciones más jóvenes.

Una novedad, la del showcooking infantil que ha contado con una gran acogida, al haberse cubierto la treintena de plazas ofertadas. Este alto nivel de participación pone de manifiesto el interés de las familias por iniciativas didácticas y participativas que acercan la gastronomía local a las nuevas generaciones. La actividad, dirigida a menores de entre 6 y 12 años, combina aprendizaje y entretenimiento, contribuyendo a la transmisión de la tradición culinaria palentina y reforzando el vínculo con uno de los productos más representativos de estas fechas.

Una alta participación que también se verá reflejada en el popular concurso de elaboración de recetas de caracoles, que en la presente edición contará con diez cocineros que tendrán que demostrar sus dotes culinarias a partir de las 17 horas. La deliberación del jurado formado por Luis Cortés, propietario de la cafetería Punto de Encuentro y del Restaurante Canela en Rama; Isabel Amora, propietaria de La Piedra Palencia; José Gregorio Figueredo, jefe de cocina y copropietario del Restaurante Maño y Jesús Rojo, jefe de cocina en el Restaurante Cervecería Basi y posterior entrega de galardones está prevista para las 19 horas.

Cabe recordar que los participantes en el concurso, en el que se repartirán 500 euros en premios -250 euros para el primero, 150 para el segundo y 100 euros el tercero- deberán aportar los ingredientes y utensilios propios para su guiso y presentación, debiendo preparar una caracolada con un guiso mínimo de un kilo.

Por su parte, la organización proporcionará un camping-gas a cada concursante para poder hacer uso de ellos en la elaboración del guiso. La preparación y condimentación del plato a base de una receta del molusco se hará directamente, autorizándose a los concursantes que se pueda aportar cocidos los caracoles objeto del guiso. Se contará con cazuelas y materias primas básicas auxiliares por si hiciera falta, caso de aceite, sal, especias y cazuelas y quien lo necesite deberá avisar de ello para tenerlo todo preparado.

Asimismo, desde las 18 horas, el espacio gastronómico Rural Chef ofrecerá tapas de caracoles al precio de 2 euros, además de torreznos, croquetas, limonada casera y otras propuestas, todo ello amenizado por la sesión musical de Danny Willy DJ, en una jornada concebida para disfrutar de la tradición, la gastronomía local y la música en un ambiente festivo y familiar.