Impulso a la Agenda Urbana: Cerca de 237.000 euros para los Planes de Acción de los municipios de Palencia

La Diputación de Palencia ha presentado una nueva convocatoria de ayudas destinada a la elaboración de Planes de Acción de Agendas Urbanas Locales, enmarcada en la Agenda Rural Provincial (ARP). Dotada con un presupuesto total de 236.858,82 euros para los ejercicios 2027 y 2028, la iniciativa busca consolidar a los municipios de entre 700 y 20.000 habitantes como núcleos vertebradores y prestadores de servicios clave en el territorio.

La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, junto a la vicepresidenta primera, María José de la Fuente, y otros miembros de la corporación, ha detallado los alcances de esta medida durante una reunión informativa con los alcaldes de la provincia celebrada en el Centro Cultural Provincial. El encuentro ha servido para resolver dudas técnicas, detallar el procedimiento de solicitud y fijar los compromisos de las entidades locales.

Apoyo técnico directo y sin costes de contratación para los ayuntamientos. La ayuda se gestionará como una subvención en especie. La Diputación de Palencia adjudicará de forma centralizada a la empresa encargada de redactar e implantar los Planes de Acción,

liberando a los consistorios de transferir fondos o gestionar expedientes complejos de contratación.

Los planes adoptarán un enfoque de Área Urbana Funcional (AUF), permitiendo abordar dinámicas supramunicipales, combatir el reto demográfico y preparar proyectos de alto impacto orientados a la captación de Fondos Europeos para el periodo 2028-2034.

La cuantía económica del servicio adjudicado a cada ayuntamiento variará según sus tramos de población:

· Municipios de más de 5.000 habitantes: hasta 13.738,82 euros.

· Municipios de 2.001 a 5.000 habitantes: hasta 10.964,65 euros.

· Municipios de 1.001 a 2.000 habitantes: hasta 8.718,63 euros.

· Municipios de 700 a 1.000 habitantes: hasta 7.265,52 euros.

Tramitación y compromisos municipales. Se estima que hasta 25 municipios podrán acceder a este programa. Las solicitudes se resolverán por estricto orden de entrada hasta agotar el crédito disponible.

Entre los compromisos requeridos, los ayuntamientos beneficiarios deberán designar un interlocutor técnico en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la concesión de la ayuda y llevar a aprobación plenaria su Plan de Acción Local antes del 28 de abril de 2028.

Esta actuación responde a la Medida Estratégica M.E.1 del propio Plan de Acción de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia —aprobada en agosto de 2022— y contribuye al cumplimiento de la Meta 11.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La importancia de la Agenda Rural. La aprobación de la Agenda Rural de Palencia supuso un avance en la planificación estratégica de la provincia a largo plazo tras un proceso participativo de reflexión y análisis. Pero además la ARO ha sido un elemento que ha resultado imprescindible para la captación de fondos FEDER de las convocatorias de Planes de Actuación Integrados, de los que la Diputación de Palencia ha sido beneficiaria tanto en la convocatoria de desarrollo urbano (PAI Aguilar, Barruelo, Alar y Herrera) como en la de desarrollo Rural (PAI Vega Valdavia), obteniendo en ambos casos la máxima puntuación en su categoría.

Con esta convocatoria de ayudas la Diputación quiere avanzar en el desarrollo de su agenda rural a través del desarrollo de agendas para los municipios prestadores de servicios de la provincia, que por su carácter vertebrador del territorio, contribuyan junto con la agenda provincial a mejorar la preparación del conjunto de la provincia de cara al próximo periodo de programación de la financiación europea 2028-2034.