El Gobierno prohibe las rebajas en los comercios durante la fase 1 para evitar aglomeraciones

No cabe duda de que es la noticia económica de las últimas horas al respecto del sector del comercio. Según publica el BOE, durante la fase 1 se prohíbe que el comercio haga acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones en sus establecimientos. De esta forma quedarían prohibidas en la fase 1 la realización de rebajas. La disposición adicional de la orden sí que permite que se realicen rebajas en los canales on line.

Aunque también les hubiera gustado que se prohibieran las rebajas on line, desde Palencia Abierta, su presidenta María José López, valora positivamente esta noticia ya que, además de suponer una medida de protección frente al coronavirus, considera que las rebajas iban a suponer un grave perjuicio para el pequeño comercio frente a las grandes superficies.

Más enfadados se muestran desde la Asociación de Trabajadores Autónomos. Su presidente en Castilla y León y Palencia, Domiciano Curiel, considera oportuno que se adopten medidas para evitar contagios, pero afirma que en el pequeño comercio no se da una acumulación de clientes y que es necesario que el comercio de proximidad pueda dar salida al producto que no se ha vendido durante estos días. Por este motivo afirma que se tenía que haber limitado la prohibición a grandes superficies comerciales. Además se muestra crítico con la autorización de rebajas on line ya que, por norma general, el pequeño comercio no tiene acceso a estos canales de venta.