Fuentes de Nava y Campos del Renacimiento protagonistas de la 41 edición del Día de la Provincia

La Diputación de Palencia celebra este año la 41 edición del Día de la Provincia los días 25 y 26 de septiembre, con el protagonismo especial de la localidad de Fuentes de Nava, en representación de las cuatro que componen el Museo Territorial Campos del Renacimiento, (Becerril de Campos, Cisneros y Paredes de Nava son los otros tres). En plena Tierra de Campos, la localidad tiene en el templo de Santa María uno de los exponentes monumentales del mejor arte sacro renacentista.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada de los diputados de Cultura, Carolina Valbuena y Desarrollo Socioeconómico y Turismo, Francisco Pérez, y del alcalde de la localidad, Carlos Gutiérrez, presentaron esta mañana el programa de actos de esta jornada institucional, así como la imagen creativa de la celebración.

Para cumplir con este objetivo, la institución provincial mantendrá el formato de los años anteriores, que tan buena acogida ha tenido en las ediciones pasadas, y que permite disfrutar de una celebración muy completa. Dos días de celebración, sábado y domingo, y en un enclave que sirva para poner en énfasis un recurso turístico de esta provincia y que, en esta ocasión, se trata de los Campos del Renacimiento como referentes máximos de la huella que los artistas más importantes de la época dejaron en esta tierra y que testimonian la importancia de su legado.

CAMPOS DEL RENACIMIENTO. La oferta turística protagonista de la Diputación de Palencia en FITUR 2026 marcaba el inicio del año y la promoción del Museo Territorial Campos del Renacimiento para detenerse en nuestro espectacular arte renacentista, y la monumentalidad de los templos que lo acogen en Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava, así como para dar relevancia a los personajes ilustres que, como “irrepetibles” dejaron su huella en este territorio terracampino.

El Museo Territorial Campos del Renacimiento, que este año conmemora su quinto aniversario, se consolida como uno de los principales referentes culturales y turísticos de la provincia, con más de 63.000 visitantes. Articula su propuesta en torno a cinco sedes y cuatro municipios de Tierra de Campos. Un recorrido que pasa por la iglesia de Santa María de Becerril de Campos, la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava, las iglesias de San Pedro y de San Facundo y San Primitivo de Cisneros, y la iglesia de Santa María, de Fuentes de Nava.

Desde su puesta en marcha, con el impulso de la Diputación, se ha contribuido de manera decisiva en su difusión, impulsando su conservación, promoción y proyección tanto a nivel nacional como internacional, y se ha convertido en un motor de dinamización cultural, turística y económica para el territorio.

En conjunto, el museo reúne más de 200 piezas integradas en el discurso expositivo. Si se tienen en cuenta también los retablos y el resto de obras que enriquecen los templos, el visitante puede contemplar más de 300 bienes artísticos entre esculturas, pinturas, piezas de orfebrería, textiles y documentos históricos.

Un destino imprescindible para los amantes del arte y la historia, y en especial del renacimiento español, que tuvo un gran esplendor en tierras palentinas gracias a la presencia de los más grandes de la época, que dejaron un impresionante legado en los mismos espacios donde vivieron: Pedro y Alonso Berruguete, Alejo de Vahía, Jorge Manrique, Juan de Juni, Francisco Giralte o el cardenal Cisneros, son ejemplos. Arte, historia y espiritualidad se unen para comprender la importancia de una comarca.

EL ACTO CENTRAL. Viernes 25 de septiembre, a partir de las 19,30 horas en la Plaza de Toros de la Palencia, se darán cita todos los alcaldes en un encuentro distendido que propiciará el intercambio de experiencias entre ellos, con el reconocimiento especial al coso palentino que este año ha cumplido 50 años desde su inauguración y a los alcaldes que cumplen cuatro mandatos y que no hayan sido reconocidos con anterioridad.

El DÍA POPULAR, El día popular, el sábado 26 de septiembre, se desarrollará un amplio programa de actividades en la localidad de Fuentes de Nava, para que sea el punto de encuentro de los vecinos de toda la provincia y de las Casas de Palencia, y disfruten de las actividades programadas con motivo de la celebración.

PROGRAMA. Variado, participativo y pensado para todos los públicos, con el objetivo de que vecinos de todas las edades disfruten de una jornada de convivencia y celebración

11:00 h. Desfile de Pendones Concejiles. Asociación Provincial “Palencia Tierra de Pendones”, acompañados por los Danzantes de Fuentes de Nava y los Dulzaineros de Campos C/ Narciso Rodríguez Lagunilla (rotonda entrada)

11:30 h. Recepción de autoridades y bienvenida por parte de los Danzantes de Fuentes de Nava. Plaza de Calvo Sotelo (Ayuntamiento)

12:00 h. Apertura de la Muestra de Alimentos de Palencia. Plaza de María Rodríguez

13:30 h. Concierto vermú “Sabor a Miel”. Plaza de María Rodríguez

14:30 a 16:30 h. Comida popular. Precio 5,00 € Avda. del General Castro Girona

Venta de tickets: stand de Palencia Turismo en la Plaza de María Rodríguez a partir de las 11:00 h.

16:15 h. Animación infantil. “MAGIADOS. Kaskabel & Crispín”. Plaza de Calvo Sotelo (Ayuntamiento)

17:00 h. Actuación de folk a cargo del grupo palentino “Yedra” Plaza de María Rodríguez

18:30 h. Espectáculo de Folklore Internacional “Mariachi Hispanoamérica” Plaza de Calvo Sotelo (Ayuntamiento)

20:00 h. Salida de autobuses a lugares de origen. Explanada C/ Peribáñez

20:30 h. Cierre festivo de la mano de “Orquesta Dakar”. Plaza de Calvo Sotelo (Ayuntamiento).

ADEMÁS:

ü PEQUEFERIA. Atracciones infantiles y tren turístico. Plaza de Calvo Sotelo. De 12:00 a 19:00 h.

ü Jornada de puertas abiertas del Museo Territorial Campos del Renacimiento. Iglesia de Santa María. De 10:00 a 15:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

ü Visitas teatralizadas. “El Artista Renacentista”. Iglesia de Santa María. A las 12:00/13:00/14:00/16:00/17:00 h.

ü Talleres infantiles. Descubriendo “Campos del Renacimiento” C/ Mayor, junto a la Iglesia de Santa María. De 11:00 a 14:30 h.

Por último, añadir que como en años anteriores, se han habilitado autobuses gratuitos que en ocho rutas y 11 autobuses que saldrán desde diferentes localidades, con re-greso a las 20,00 h. desde Fuentes de Nava a sus puntos de origen.

Desde la Institución provincial, se hace un llamamiento a todos los vecinos de la pro-vincia para que participen y disfruten de esta jornada de fiesta y convivencia