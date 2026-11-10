El fotógrafo Matías Costa recoge el XVII Premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla 2026"

El fotógrafo argentino, afincado en Madrid, Matías Costa ha sido distinguido con el XVII Premio Nacional ‘Piedad Isla’ de Fotografía 2026, un galardón instituido y convocado anualmente por la Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Cultura, para reconocer una trayectoria profesional destacada en el ámbito de la fotografía.

El premio, dotado con 6.000 euros, homenajea la figura de Piedad Isla, etnógrafa y pionera de la fotografía española, nacida en Cervera de Pisuerga en 1926 y referente de la memoria visual de nuestro país, al cumplirse este año 17 años de su fallecimiento.

La diputada de Cultura, Carolina Valbuena, han sido las encargadas de entregar el galardón en el salón de actos del palacio provincial.

Matías Costa, cuenta con un extenso currículum, actualmente es profesor del Máster PHotoESPAÑA (PHE) y profesor invitado en el Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá donde dirige el curso de proyectos fotográficos La Olla.

Se declara admirador y seguidor de la obra de Piedad Isla, de estar al tanto de todo lo que se está haciendo ahora, como el documental 'Isla Indómita', que recorre la historia y el legado de una de las fotógrafas más importantes del siglo XX, y comparte con la fotógrafa y etnógrafa palentina "ese interés por el significado del territorio, la importancia de la memoria y como esto modifica y va dando forma a la identidad".

EL JURADO. Destacó que el premio reconoce a un autor que, en palabras del fotógrafo premiado en la edición anterior, Claudio de la Cal “está implicado en lo social, la memoria y el territorio, en una constante búsqueda de nuevas narrativas aplicadas al espacio expositivo y al foto-libro. Su compromiso con la fotografía se completa también con el comisariado y la docencia”.

*** BIOGRAFÍA. Matías Costa (Buenos Aires, 1973). Vive en Madrid. Es fotógrafo, comisario y escritor. Mediante fotografía, escritura y material de archivo, su trabajo aborda el desarraigo, el olvido y la reconstrucción.

Es profesor del Master PhotoESPAÑA y profesor invitado en el Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá donde dirige el curso de proyectos fotográficos La Olla. Licenciado en periodismo por la UCM, ha publicado los libros monográficos SOLO, Zonians, The Family Project y Photobolsillo, y realizado exposiciones en Sala Canal de Isabel II o Museo Reina Sofía.

Ha recibido premios como el World Press Photo o Descubrimientos PHE. Ha comisariado exposiciones en la Sala Amós Salvador de Logroño, el festival PhotoEspaña o el Centro Cultural de España en Panamá.

Fue miembro cofundador del colectivo NOPHOTO entre 2005 y 2015. Ha sido director de Leica Gallery Madrid, un espacio icónico y de referencia del mundo de la fotografía en España, entre 2021 y 2025.

*** LOS 17 PREMIADOS: Cristina García Rodero (2010 – I edición); Ramón Masats (2011 – II edición), Ouka Leele (2012 – III edición), Colita (Isabel Steva Hernández) (2013 – IV edición), Chema Madoz (2014 – V edición), Marisa Flórez (2015 – VI edición), Juan Manuel Castro Prieto (2016 – VII edición), Tino Soriano (2017 – VIII edición) , Juan Manuel Díaz Burgos (2018 – IX edición), Josep María Ribas i Prous (2019 – X edición), José Manuel Navia (2020 – XI edición), Pilar Pequeño (2021 – XII edición), Javier Bauluz (2022 – XIII edición), Sofía Moro (2023 – XIV edición), Benito Román (2024 – XV edición), Claudio de la Cal (2025 – XVI edición), Matías Costa (2026 – XVII edición).