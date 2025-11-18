Expertos nacionales incentivarán a la hostelería palentina a innovar y crecer en las Jornadas de Formación

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, convoca a los hosteleros palentinos a participar en la quinta edición de “Tapas & Pintxos Passion”, la jornada de formación especializada en gastronomía en miniatura que se ha consolidado como un referente para el sector. Como novedad este año, el programa incorpora ponencias de gestión y comunicación, dirigidas a reforzar las capacidades de liderazgo, organización interna, estrategia de marca y reputación digital de los profesionales de la hostelería.

La cita se celebrará el lunes 24 de noviembre en el Hotel Rey Sancho de Palencia. Las inscripciones ya están abiertas a través del formulario disponible en gastropalencia.es.

La concejala de Impulso Económico, Gestión de Fondos Europeos y de otras Administraciones Públicas, Judith Castro, afirma que las jornadas de formación para la hostelería representan “una apuesta firme por la profesionalización del sector. Esta iniciativa ofrece herramientas concretas para innovar, mejorar la competitividad y reforzar la imagen gastronómica de Palencia. Nuestro objetivo es que los hosteleros crezcan, evolucionen y se posicionen con propuestas de calidad. Impulsar el sector supone también dinamizar la ciudad, atraer visitantes y mejorar la vida cotidiana en nuestras calles.”

Desde Mahou, patrocinador principal, destacan que el apoyo a este tipo de iniciativas refuerza el compromiso de la cervecera con la hostelería local, una experiencia de calidad cinco estrellas desde la formación.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cocineros de Palencia “La cocina de la bella desconocida”, Víctor Maestro, subraya que “para los cocineros esta jornada es una oportunidad magnífica para salir un día de nuestras cocinas y aprender junto a ponentes de primer nivel. Espacios como este nos permiten compartir experiencias con compañeros, descubrir nuevas ideas y profundizar en técnicas que podemos aplicar de forma inmediata en nuestros bares y restaurantes. Sin duda, apostar por la formación en gastronomía, gestión y comunicación es un acierto que refuerza el futuro de nuestros negocios y de la hostelería palentina.”

La jornada cuenta con el apoyo y participación Elmar (congelados de máxima calidad), Dikofee, Cárnicas Eurogal y la D.O. Arlanza como patrocinadores. Colaboran Bodegas Valdesneros, Delicatessen Mavimar, Pagos de Negredo, LavAzza y la Asociación de Cocineros de Palencia. La organización corre a cargo de la Academia de la Tapa y del Pintxo, que además ha desarrollado el programa formativo.

Siete propuestas para crecer, innovar y comunicar en la hostelería

Alvar Hinojal, estrella Michelin y un Sol Repsol. Alquimia (Valladolid) Mostrará técnicas, creatividad y visión aplicadas a la gastronomía en miniatura para crear formatos rentables y llenos de sabor.

Mario Argüelles, TC 28 Beber y comer, Mieres (Asturias)

Campeón Mieres de Pinchu 2025 y ganador del Concurso Nacional de Cocina en Miniatura 2025. Profundizará en procesos ágiles, propuestas de producto y elaboraciones dinámicas pensadas para optimizar el servicio en barra.

Sheila Barbeito, Roots Coruña Accésit Concurso Nacional de Pinchos 2025 y campeona de Tapas Galicia 2023, enseñará técnicas de masas caseras, aprovechamiento, y creatividad para ampliar la oferta de gastronomía en miniatura.

Jorge Román. El extremeño, miembro del Equipo Campeón Nacional de Gastronomía 2025, ofrecerá una visión práctica sobre cómo gestionar mejor para rentabilizar, anticiparse y liderar equipos en la hostelería.

Alicia Gómez, Madrid Directora de actualgastro.com y chefgestion.com, compartirá herramientas de comunicación interna, estrategia digital, reputación y experiencia de cliente.

Abel Somoza, gerente de cárnicas Eurogal, Villar de Sarria (Lugo) Mejor carnicero de España sub 35 2023, explicará los criterios de selección, aprovechamiento del vacuno mayor, aplicados a la cocina en miniatura.

Dikofee Ofrecerá una sesión centrada en mejorar la extracción, el rendimiento y la calidad del café en hostelería, con David Barcenilla, tercer mejor barista de Castilla y León.

La jornada culminará con una cena degustación de gastronomía en miniatura, donde los asistentes podrán disfrutar de los pinchos elaborados durante el showcooking de la formación. Una experiencia que une aprendizaje teórico y práctica culinaria, diseñada para que los participantes apliquen de inmediato las técnicas y propuestas abordadas durante el día.